علم الإمارات يرفرف في عرض الخيول المسائي بأبوظبي

الفرسان يحملون علم الإمارات في ساحة الخيل (من المصدر)
21 ابريل 2026 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت ساحة الخيل عرضاً مسائياً وطنياً للخيول يومي الجمعة والسبت الماضيين، احتفاءً بالوحدة والفخر الوطني من خلال عرض فروسية حي، وحمل الفرسان علم الإمارات عبر ساحة العرض، في مشهد بصري لافت جسّد تحية مميزة للوطن.
جمع العرض بين عناصر الفروسية التقليدية والتفاعل المجتمعي، مضيفاً لمسة حيوية ووطنية إلى برامج الوجهة الموسمية.
أُقيم الحدث في أجواء الهواء الطلق بساحة الخيل، إلى جانب مقاهٍ مختارة ومنصات مؤقتة لأسلوب الحياة، حيث سلّط الضوء على التقاء التراث الإماراتي بالتجارب المجتمعية المعاصرة. 
وتمثل ساحة الخيل فصلاً جديداً في مسيرة التطوير العمراني في أبوظبي، حيث تشكّل مشروعاً متكاملاً ضمن نادي أبوظبي للفروسية يهدف إلى الارتقاء بقطاع الفروسية والاحتفاء بإرثه العريق في إطار حضري معاصر، وقد تم إطلاقه في ديسمبر 2025.

