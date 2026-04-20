250 مليون جنيه إسترليني خسائر توتنهام حال هبوطه من البريميرليج؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يواجه فريق توتنهام خطر الهبوط إلى دوري البطولة الإنجليزية «التشامبيونشيب»، حيث يحتل المركز الثامن المؤدي إلى الهبوط، برصيد 31 نقطة، قبل 5 جولات فقط من نهاية المسابقة، ومع تزايد احتمالية هبوط توتنهام، الذي كان يعد سابقاً أمراً لا يصدق، نستعرض كم سيخسر توتنهام من المال إذا هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»؟

ولا تزال المكاسب المالية ضئيلة للغاية بالنسبة لتوتنهام في الوقت الراهن، لكن تأهل الفريق إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قد رفع على الأقل قيمة جوائزه الأوروبية بأكثر من 200%.

ومع ذلك، ستختفي عائدات البث التلفزيوني المعروفة من الدوري الإنجليزي الممتاز بالنسبة لتوتنهام في الدرجة الأولى، فبعد أن كانت تبلغ 127 مليون جنيه إسترليني في موسم 2024-2025، قد ينخفض دخل توتنهام من هذه العائدات في دوري الدرجة الأولى بمقدار 80 مليون جنيه إسترليني.

ومن المرجح أيضاً أن تنخفض عائدات توتنهام من حضور المباريات إلى النصف، لتتراوح بين 50 و70 مليون جنيه إسترليني من 126.7 مليون جنيه إسترليني، نظراً للانخفاض الحتمي في أسعار تذاكر مباريات دوري الدرجة الأولى.

وسيحسن بيع اللاعبين الوضع المالي للنادي إلى حد ما، لكن توتنهام سيكون في أضعف حالاته على الإطلاق في مفاوضات الصفقات، وستدرك الأندية المنافسة أنها قادرة على تقديم عروض بخسة حتى لضم نجوم بعقود طويلة الأمد.

مع أن الهبوط ليس مضموناً بعد، إلا أن غياب توتنهام عن البطولات الأوروبية أمر مؤكد، وقد يؤثر ذلك سلباً على صفقاته التجارية؛ حيث يملك الرعاة صلاحية خفض المدفوعات بنسبة تصل إلى 20% أو الانسحاب من الاتفاقيات تماما إذا لم يشارك النادي في البطولات الأوروبية.

ومن بين العوامل الإيجابية القليلة لتوتنهام استضافة الملعب لمباريات دوري كرة القدم الأميركية والحفلات الموسيقية وغيرها من الفعاليات غير الكروية المدرة للدخل، لكن النادي سيواجه صعوبة في الحصول على صفقة مربحة لحقوق تسمية الملعب، ما يعني خسارته صفقة سنوية أخرى بملايين الجنيهات.

وبشكل عام، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض عائدات البث التلفزيوني، وانخفاض أسعار التذاكر، والمخاوف التجارية، وغياب توتنهام عن البطولات الأوروبية، قد تتكبد إيرادات النادي خسائر تقدر بنحو 250 مليون جنيه إسترليني.