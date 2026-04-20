السيتي وأرسنال.. «العُقدة» مُستمرة



عمرو عبيد (القاهرة)

بفوزين مُتتاليين على تشيلسي وأرسنال، مقابل هزيمتين مُتلاحقتين لـ«الجانرز»، يواصل مانشستر سيتي بقيادة «الفيلسوف» بيب جوارديولا، الركض نحو انتزاع قمة «البريميرليج»، بعدما أسقط «المُتصدّر» في «مُبارزة الدوري الكُبرى»، بنتيجة 2-1 في الجولة الـ33، ليقترب «سيتي بيب» من «قمة المدفعجية» بفارق 3 نقاط فقط، ولديه مباراة مؤجلة، تضمن له حال الفوز بها، انتزاع الصدارة.

ومنذ منتصف يناير الماضي، لم يعرف «البلومون» الهزيمة على الإطلاق في «البريميرليج»، فبعد خُسارته 0-2 أمام مانشستر يونايتد، في الجولة الـ22، انطلق «قطار بيب» بقوة كبيرة طوال 10 مباريات مُتتالية، فاز في 7 منها بنسبة 70%، وتعادل ثلاث مرات فقط، وخلال تلك الفترة المتميّزة، أسقط مانشستر سيتي في طريقه كلٍ من ليفربول ونيوكاسل، ثم تشيلسي، وأخيراً أرسنال، وبالتأكيد يُعد الفوز الأخير هو «الأهم» في «صراع القمة الناري».

كما حافظ «سيتي أبوظبي» على تفوّقه أمام «الجانرز» في الآونة الأخيرة، إذ أنه خلال آخر 5 مباريات في الموسم الحالي، والسابق، لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط، بينما فاز مرتين وتعادلا في مثلهما، وكان «البلومون» قد حصد كأس الرابطة مؤخراً على حساب أرسنال نفسه، بعد تغلّبه عليه 2-0، قبل أن يُلحق به هزيمة جديدة في الدوري، قد تطيحه قريباً من فوق القمة، التي احتفظ بها منذ أكتوبر من العام الماضي.

على جانب آخر، استعاد «الصاروخ» النرويجي، إيرلينج هالاند، ذاكرة التهديف في «البريميرليج»، بعد فترة توقف طويلة، امتدت عبر شهرين، لكنه لم يأتِ بهدفٍ عادي، بل إن هدفه الثاني الذي فاز به «السيتي»، قد يكون «المفتاح السحري» نحو استعادة لقب الدوري أيضاً، وكان هالاند قد أحرز آخر أهدافه في مرمى فولهام، بالجولة الـ26، في فبراير الماضي، ولعب بعدها 4 مباريات بدون نجاح في هز الشباك، بينما غاب عن مباراة واحدة للإصابة.

وعاد هالاند ليُسجّل من جديد أمام أرسنال، «بالتخصُّص»، إذ يبدو «عاشقاً» لشباك «الجانرز» في الدوري الإنجليزي، بعد مواجهته في 8 مباريات، شهدت تسجيله 6 أهداف وصناعته 2، بمُعدّل المُشاركة في هدف واحد في كل مباراة، وكان المُهاجم النرويجي قد أحرز هدفاً في شباك «المدفعجية» خلال مباراة الدور الأول أيضاً، وسجّل ذهاباً وإياباً في مباراتي الموسم الماضي، مثلما فعل في نُسخة 2022-2023.

وبعد ذلك الفوز، الـ411 لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، في مُختلف البطولات، بنسبة نجاح تبلغ 70.3%، زاد «الفيلسوف» أهدافه إلى 1408 في 585 مباراة، بمُعدّل 2.4 هدف/ مباراة، قبل خوضه المباراة التالية يوم الأربعاء، أمام بيرنلي، في الجولة الـ34 من «البريميرليج»، ويتمتّع بيب بسجل مُمتاز أمام «الكلاريتس»، حيث فاز في 18 مباراة من أصل 19، مقابل تعادُل وحيد، وسجّل السيتي معه 63 هدفاً، كما يقترب بيرنلي حالياً من العودة السريعة إلى «الشامبيونشيب»، بوجوده في المركز الـ19 في «البريميرليج»، برصيد 20 نقطة فقط.