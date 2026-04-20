«الثقة» يتصدر دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة



دبي (وام)



تصدر نادي الثقة للمعاقين دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة (5×5) مع ختام منافسات الجولة الخامسة التي أقيمت أمس ونظمتها اللجنة البارالمبية الوطنية.

ورفع نادي الثقة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأول، عقب فوزه على نادي خورفكان بنتيجة 55-46 ضمن مواجهات الجولة.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، حقق نادي العين لأصحاب الهمم فوزاً على نادي عجمان لذوي الإعاقة بنتيجة 40-15.

وبهذه النتائج، يحتل نادي دبي لأصحاب الهمم المركز الثاني برصيد 7 نقاط، يليه نادي خورفكان في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والعين في المركز الرابع بـ5 نقاط، وعجمان خامساً بـ4 نقاط.