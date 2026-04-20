تعديلات على قوانين الفورمولا-1 لـ«تحسين جودة المنتج»



باريس (أ ف ب)

توصل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) وفرق الفورمولا -1 والمصنّعون بالإجماع على تعديلات في قوانين الموسم الحالي من بطولة العالم للفورمولا، وذلك بعد الانتقادات التي وجهها السائقون، على رأسهم الهولندي ماكس فيرستابن الذي ألمح حتى إلى إمكانية الاعتزال.

ويتركز التعديل بشكل أساسي على إدارة الطاقة بهدف زيادة إثارة التجارب التأهيلية وتعزيز السلامة.

فرضت القواعد الجديدة أن تجمع السيارات بين قوة الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية، ما يعني أن السائقين باتوا مضطرين لإدارة البطارية بعناية، الأمر الذي يؤدي عملياً إلى التباطؤ خلال التجارب المؤهلة للسباق، في حين زُوّدت السيارات بأزرار تعزيز (بوست) تتيح لها التجاوز.

ووصف سائق ريد بول بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن أسلوب السباقات الجديد بأنه «مهزلة» عقب جائزة الصين الكبرى، ولمّح إلى أنه قد يأخذ استراحة من الفورمولا -1 في عام 2027 ما لم تُجرَ تغييرات.

وانتقد سائقون آخرون القواعد الجديدة، فيما قال مشجعون: إن التعديلات انتقصت من متعة المتابعة بالنسبة للجماهير.

وعقب اجتماع عُقد عبر الإنترنت بين الفورمولا-1 والاتحاد الدولي للسيارات ومديري الفرق، تم إقرار تعديلات على القواعد من المقرر تطبيقها اعتباراً من جائزة ميامي الكبرى في الثالث من مايو.

ومن بين التعديلات، سيتم خفض استرجاع الطاقة الذي يساعد السائق على شحن البطارية، من 8 ميجا جول إلى 7، كما سترتفع قدرة وحدة الطاقة الهجينة من 250 كيلوواط إلى 350 كيلوواط.

وتهدف هذه التغييرات إلى تمكين السائقين من القيادة بأقصى سرعة لفترات أطول خلال التجارب التأهيلية.

كما أُدخل تعديل آخر على زر التعزيز، عقب الحادث العنيف الذي تعرّض له السائق البريطاني أولي بيرمان في الجولة الماضية باليابان والذي عُزي سببه جزئياً إلى فارق السرعة.

كان ابن الـ20 عاماً مندفعاً وكانت سرعة سيارته هاس تتجاوز 300 كلم/س على حلبة سوزوكا، في وقت كانت سيارة ألبين التابعة للأرجنتيني فرانكو كولابينتو تسير بسرعة أقل بقرابة 50 كلم/س.

تفادى بيرمان الاصطدام بكولابينتو، لكن انتهى به الأمر في حائط الأمان المتواجد بجانب المسار، ما أدى لتحطم سيارته وتعرضه لكدمة في الركبة.

وسيتم تحديد قدرة زر التعزيز الآن عند 150 كيلوواط «للحد من الفوارق المفاجئة في الأداء»، بحسب ما جاء في بيان للاتحاد الدولي للسيارات.

ومن المقرر إجراء مزيد من المحادثات بعد جائزة ميامي الكبرى.

وحذّر مدير فريق مرسيدس النمسوي توتو وولف من إدخال تغييرات جذرية على لوائح البطولة، بعد الانطلاقة القوية لسائقيه الإيطالي كيمي أنتونيلي والبريطاني جورج راسل.

ويتقدم أنتونيلي على راسل بفارق تسع نقاط في الترتيب العام بعد السباقات الثلاثة الأولى.

وقبل الاجتماع، قال وولف «النقاشات التي جرت بين السائقين وفيا والفورمولا -1 والفرق كانت بنّاءة. ونحن جميعا نتشارك الأهداف نفسها».

وأضاف «السؤال هو كيف يمكننا تحسين المنتج، وجعل السباقات سباقات خالصة، والنظر في ما يمكن تحسينه على صعيد السلامة، لكن باستخدام مشرط (سكين جراحي) لا مضرب بيسبول».

وأردف «سنقوم بالمصادقة بهدف التطور، لأننا خضنا ثلاثة سباقات فقط. علينا أن نتعلم من الماضي، حيث اتُخذت أحياناً قرارات بشكل متقلب، ثم بالغنا فيها ووجدنا أنها لم تكن جيدة».

وتابع «نحن أوصياء على هذه الرياضة، ولدينا مئات الآلاف من المشجعين الذين يعشقون الفورمولا- 1ولحماية هذه الفرصة الكبيرة التي تمنحنا إياها الرياضة، لا ينبغي أن نسيء إلى رياضتنا علناً».