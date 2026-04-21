سابالينكا وألكاراز يسيطران على جوائز لوريوس في مدريد

21 ابريل 2026 09:05

مدريد (رويترز)
سيطر التنس على السجادة الحمراء في مدريد، مع تتويج أرينا سابالينكا وكارلوس ألكاراز بلقبي أفضل رياضية وأفضل رياضي للعام في حفل ​توزيع جوائز لوريوس.
وكُرم الثنائي بعد موسم 2025 رائع، تصدر خلاله كل منهما تصنيف التنس للسيدات والرجال على التوالي.
واستعاد الإسباني ألكاراز (22 عاماً) صدارة التصنيف العالمي في نهاية العام، بعد فوزه ⁠بلقبين في البطولات الكبرى بعد تتويجه ببطولة فرنسا المفتوحة وأميركا المفتوحة، ليؤكد تفوقه ​على جميع الأسطح.
وعلى جانب آخر، وقفت سابالينكا القادمة من روسيا ​البيضاء (27 عاماً)، إلى ‌جانبه في نيويورك، ووصلت أيضاً إلى ⁠النهائي في ​أستراليا وفرنسا، لتتوج موسماً اتسم بالثبات في الأداء.
وبهذا الفوز، انضمت سابالينكا إلى قائمة الفائزات من رياضة التنس بجائزة لوريوس لأفضل رياضية في العام، والتي تضم سيرينا وليامز وجنيفر كابرياتي وجوستين هينين ونعومي أوساكا.
ولأول مرة في تاريخ الجائزة، ‌قدم الحفل رياضيان سبق لهما الفوز بالجائزة هما نوفاك ديوكوفيتش وإيلين ‌جو. وذهبت الجائزة الكبرى العام الماضي إلى لاعبة الجمباز سيمون بايلز ولاعب القفز بالزانة موندو دوبلانتيس.
فيما فاز روري ماكيلروي لاعب الجولف بجائزة العودة لرياضي ​العام، بعد أن أنهى انتظاراً دام 11 عاماً ليكمل سجله في كل البطولات الكبرى، بعدما فاز ببطولة الأساتذة عام 2025، وهو اللقب الذي دافع عنه عام 2026.
وحصل لاندو نوريس سائق سباقات فورمولا 1 للسيارات على جائزة الانطلاقة العالمية للعام، بينما فاز باريس سان جيرمان بجائزة فريق العام، ‌بعد حصده عدداً من الألقاب في ​عام 2025، بما في ذلك الدوري الفرنسي وكأس فرنسا بالإضافة إلى أول لقب له في دوري أبطال أوروبا.
وفازت كلوي كيم بجائزة أفضل رياضي عالمي في الرياضات الحركية للمرة الثالثة.
ويتم اختيار المرشحين لجوائز لوريوس ​الرياضية العالمية من قبل وسائل الإعلام ‌العالمي، ⁠بينما يتم تحديد ‌الفائزين من قبل 69 عضواً في أكاديمية لوريوس ‌الرياضية العالمية.

 

