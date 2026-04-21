أكثر النجوم حصداً لألقاب الدوريات الكبرى.. الصدارة رباعية!

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الخامس والثلاثين بفوزه على شتوتجارت، هذا الأسبوع، حيث تقدم حارسه المخضرم مانويل إلى صدارة قائمة اللاعبين المتوّجين بألقاب الدوري في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وهيمنت الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا على كرة القدم للأندية، فمن بين 23 نادياً فازت بدوري أبطال أوروبا أو كأس أوروبا كما كان يُطلق عليه سابقاً، حققت 8 أندية فقط هذا الإنجاز من خارج الدوريات الكبرى.

وكان آخر فريق من خارج الدوريات الخمسة الكبرى يفوز بالبطولة هو بورتو البرتغالي، قبل 22 عاماً، في موسم 2003/ 2004. وهذا، يدعم فكرة أن الفوز بلقب الدوري المحلي في الدوريات الكبرى أمر في غاية الصعوبة.

وتضم قائمة اللاعبين الأكثر فوزاً بألقاب الدوري في الدوريات الخمسة الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي) أسماء أسطورية، لكن مَنْ هم اللاعبون الذين ذاقوا طعم هذا المجد أكثر من غيرهم على مر السنين؟

ويتصدر القائمة الآن 4 لاعبين يملكون 13 لقباً، هم ريان جيجز، اللاعب الذي قضى مسيرته مع مانشستر يونايتد، 21 عاماً في صفوفه، حيث شهد النادي أنجح فتراته تحت قيادة السير أليكس فيرجسون. خلال تلك الفترة، فاز الفريق بـ 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، امتدت من موسم 1992/ 93 حتى موسم 2012/ 13.

كما حقق كلٌّ من توماس مولر وكينجسلي كومان 13 لقباً في أحد الدوريات الخمسة الكبرى مع بايرن ميونيخ خلال فترة وجودهما مع العملاق البافاري. وانضم إليهما زميلهما السابق مانويل نوير، عندما حسم بايرن لقب الدوري الألماني لموسم 2025/ 2026 هذا الأسبوع.

وبينما اقتصرت ألقاب نوير ومولر على الدوري الألماني فقط، فاز كومان بـ9 ألقاب في البوندسليجا، ولقبين في الدوري الإيطالي، ولقبين في الدوري الفرنسي.

وفاز 5 لاعبين بـ 12 لقباً في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث حقق ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم، 10 ألقاب في الدوري الإسباني مع برشلونة، قبل أن يُتوج بلقب الدوري الفرنسي مرتين مع باريس سان جيرمان.

وحصد ديفيد ألابا 10 ألقاب في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، إضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني مع ريال مدريد. أما أسطورة ريال مدريد، باكو خينتو، فقد فاز بـ12 لقباً في الدوري الإسباني مع ريال مدريد في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

في حين يمتلك روبرت ليفاندوفسكي لقبين في الدوري الإسباني مع برشلونة، إضافة إلى ألقابه العشرة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، ويملك 4 لاعبين آخرين 11 لقباً، وهم بول سكولز، وآريين روبن، وتياجو ألكانتارا، وجيانلويجي بوفون.

ومن المثير للاهتمام أنه من بين 16 لاعباً فازوا بلقب الدوري ضمن أفضل خمسة دوريات 10 مرات أو أكثر، فإن بوفون وزلاتان إبراهيموفيتش هما اللاعبان الوحيدان اللذان فشلا في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

أما كريستيانو رونالدو، فيحتل المركز الستين مناصفة، بعد أن فاز بلقب الدوري 7 مرات فقط مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس طوال مسيرته الكروية.

ومع ذلك، يُعد النجم البرتغالي من بين 24 لاعباً فقط فازوا باللقب في ثلاثة من أفضل خمسة دوريات في أوروبا. وحتى الآن، لم ينجح أي لاعب في تحقيق إنجاز الفوز باللقب في 4 من أصل خمسة دوريات.