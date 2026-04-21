الفرنسي يغير قواعد اللعبة.. ويمبانياما أفضل مدافع في «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أحرز لاعب ارتكاز سان أنتونيو سبيرز العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما جائزة أفضل مدافع في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، وبات أول فائز بالإجماع في تاريخ الجائزة الممتد لـ 43 عاماً.

وحصل الفرنسي الفارع الطول (2.24 م) صاحب الموهبة الفذة والذي ساعد سبيرز هذا الموسم لبلوغ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" للمرة الأولى منذ عام 2019، على 100 صوت بالكامل في استطلاع رأي وسائل الإعلام.

وحلّ تشيت هولمجرين نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر في المركز الثاني، متقدماً على أوسار تومسون من ديترويت بيستونز.

وقبل ويمبانياما، نال مواطناه جائزة أفضل مدافع وهما رودي غوبير (2018 و2019 و2021 و2024) ويواكيم نواه (2014).

وشكّل هذا الفوز علامة فارقة أخرى في مسيرة ويمبانياما الصاروخية، الذي يُعد في سن الـ 22 عاماً أصغر لاعب في التاريخ يحظى بهذا التكريم.

وقال ويمبانياما لشبكة "أن بي سي سبورتس" بعد فوزه بالجائزة "أنا سعيد للغاية بالفوز بهذه الجائزة، وفخور جدا بكوني أول لاعب يحصل على هذا التكريم بالإجماع".

ويعتبر ويمبانياما نجماً صاعداً في الدوري منذ وصوله إلى صفوف سان أنتونيو سبيرز، كأول لاعب في جولة اختيار اللاعبين "درافت" لعام 2023.

بلغ متوسط تصدياته 3.1 تصديات في المباراة خلال هذا الموسم، ليتصدر القائمة بفارق كبير عن اقرب مطارديه.

كما حقق 9 تصديات في مباراة واحدة، خلال فوز فريقه على نيو أورليانز بيليكانز في الوقت الإضافي في أكتوبر.

بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب صاعد في عام 2024 عقب موسمه الأول، يسعى "ويمبي" هذا الموسم إلى إضافة جائزة أخرى إلى خزائنه وهي أفضل لاعب في الدوري المنتظم، حيث يتنافس مع الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، حامل اللقب، نجم ثاندر والصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناجتس).

وبلغت معدلات الفرنسي هذا الموسم 25.0 نقطة و11.5 متابعة في أقل من 30 دقيقة في المباراة الواحدة (29.2 دقيقة).

ويأتي تتويج ويمبانياما بجائزة أفضل مدافع غداة تألقه في أول مباراة له في الأدوار الإقصائية، حيث سجل 35 نقطة، وهو أعلى رصيد في تاريخ الدوري للاعب يخوض مباراته الأولى في الـ"بلاي أوف"، إضافة إلى 5 متابعات وصدتين، ليقود سبيرز للفوز على بورتلاند تريل بليزرز.

وكان أسطورة كرة السلة الألمانية ديرك نوفيتسكي قد أشاد بالفرنسي قائلاً أن نجم سبيرز "يغيّر اللعبة".

وقال أفضل لاعب في الدوري الأميركي لعام 2007 "أعني، إنه يغيّر اللعبة في خضم حديثنا الآن. لم أرَ شيئاً مماثلاً من قبل".

وأضاف أسطورة دالاس مافريكس "دفاعه قوي إلى درجة أنه يغيّر مجرى المباراة بمجرد وجوده على أرض الملعب، من خلال حرمان الفرق الأخرى من بعض محاولات التسجيل... التي اعتاد عليها".

وأصرّ ويمبانياما على أن نجاحه يعود إلى جهود زملائه في الفريق والجهاز التدريبي للفريق.

وأردف "غالباً ما نتجاهل الجانب الجماعي".

واستطرد قائلاً "أنا جالس هنا، صحيح أني الشخص الذي وُضع تحت الأضواء، لكني جزء من منظومة متكاملة، ولم أكن لأحصل على هذه الجائزة، ولم أكن لأحقق ما أحققه لولا زملائي في الفريق... والجهاز التدريبي".