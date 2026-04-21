الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
6 آلاف طالب وطالبة في دوري المدارس للشطرنج الرقمي

6 آلاف طالب وطالبة في دوري المدارس للشطرنج الرقمي
21 ابريل 2026 10:49

أبوظبي (وام)
أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن الإقبال على المشاركة في بطولة دوري الشطرنج الرقمي للمدارس فاق التوقعات، ووصل إلى نحو 6 آلاف طالب وطالبة، بما يعزّز نجاح المبادرة، وقيمتها المهمة في نفوس الطلبة.
وأضاف أن دوري الشطرنج الذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، واتحاد الشطرنج، يمكن تحويله إلى بطولة سنوية، تتويجاً لهذا النجاح، وترسيخاً لأهمية هذه الرياضة في تطوير القدرات الذهنية للطلبة، موضحاً أن هناك خطة لإقامة بطولة عالمية «أون لاين» في دولة الإمارات، إضافة إلى أن المتأهلين إلى النهائي في دوري الشطرنج الرقمي للمدارس سيخوضون مباراة نهائية مختلفة ومميّزة بحضور 6 متسابقين.
وحول دور الاتحادات الرياضية في التطور الرياضي، قال إنها تضطلع بجهود كبيرة في اكتشاف المواهب، مُعرباً عن سعادته بنجاح فعاليات نهائي دوري المواهب للقوس والسهم في الشارقة، والتفاعل الواسع مع الحدث.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى للعمل المشترك مع الاتحادات الرياضية لتحقيق التطور المأمول، وإقامة معسكرات خارجية للفئات العمرية الصغيرة بالتنسيق مع هذه الاتحادات، آملاً تنفيذ الخطط وفق آلية ممنهجة مع الموهوبين.

