الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ذهبيتان للإمارات في بطولة مالطا الدولية للريشة الطائرة

21 ابريل 2026 10:59

فاليتا (وام)
أحرز منتخب الإمارات للريشة الطائرة ميداليتين ذهبيتين، خلال مشاركته في منافسات بطولة مالطا الدولية 2026، وذلك في منافسات الفردي للسيدات، والزوجي المختلط.
وفي منافسات فردي السيدات، قدّمت اللاعبة براكريتي بهارات «المصنفة الخامسة في البطولة» أداءً قوياً في المباراة النهائية، لتفوز على اللاعبة المجرية أغنيس كوروسي بشوطين دون رد «21-16، و21-13»، وتُحرز الميدالية الذهبية.
وفي منافسات الزوجي المختلط، نجح الثنائي ديرين أياپان وتابيه خان في تحقيق الميدالية الذهبية، بعد مباراة نهائية قوية أمام الثنائي الإنجليزي روبن هاربر ويوليا تانغ، حيث تمكّن الثنائي من قلب النتيجة والفوز بثلاثة أشواط «18-21، و22-20، و21- 13».
وفي منافسات فردي الرجال، قدّم اللاعب بهارات لاثيش أداءً مشرّفاً بوصوله إلى الدور ربع النهائي.

