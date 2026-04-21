الفحوصات الطبية تحسم موقف ألكاراز من «رولان جاروس»

21 ابريل 2026 11:22

مدريد (رويترز)
قال كارلوس ألكاراز، المصنّف الثاني عالمياً، إنه ينتظر ​نتائج الفحوص الطبية على معصمه المصاب، قبل اتخاذ قرار بشأن الدفاع عن لقبه ⁠في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الشهر المقبل.
وتعرّض ​اللاعب المتوّج بسبعة ألقاب ​في البطولات الكبرى، لهذه الإصابة ⁠في ​الدور الأول من بطولة برشلونة المفتوحة في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن ينسحب.
وأظهرت الفحوص أن الإصابة أكثر خطورة مما ‌كان متوقعاً في بادئ الأمر، مما دفعه للغياب عن بطولة مدريد المفتوحة.
وقال ​ألكاراز لقناة (تي.في.ئي) الإسبانية: «سيكون الفحص القادم حاسماً».
وأضاف: «نبذل قُصارى جهدنا لضمان أن يسير هذا الفحص على ما يرام. أحاول التحلي بالصبر. لكننا ‌بخير، ننتظر قليلاً فحسب».
وتابع ​اللاعب الإسباني (22 عاماً): «سنجري بعض الفحوص في الأيام القليلة المقبلة وسنرى بعدها حالة الإصابة وما هي ​الخطوات التالية».
وفقد ‌ألكاراز، ⁠الذي ‌تُوِّج بلقب «رياضي العام» ‌في حفل توزيع جوائز لوريوس أمس الاثنين، صدارة التصنيف ⁠العالمي لصالح يانيك سينر، بعد خسارته ​أمام اللاعب الإيطالي في نهائي بطولة مونتي كارلو لأساتذة التنس، قبل أيام من مباراته الافتتاحية في برشلونة.
ستنطلق بطولة فرنسا المفتوحة في ​24 مايو بباريس.

