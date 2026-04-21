الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعرّف على أبرز وكلاء الصفقات لكبار البريميرليج

تعرّف على أبرز وكلاء الصفقات لكبار البريميرليج
21 ابريل 2026 12:30

معتز الشامي (أبوظبي)
لا يحظى وكلاء اللاعبين دائماً بنظرة إيجابية من المدربين والمديرين الرياضيين، وحتى من اللاعبين أنفسهم. لكنهم عنصر أساسي في تسهيل صناعة الانتقالات التي تُقدّر بمليارات اليورو في كل فترة انتقالات، وهذا ما ينعكس في أرباحهم الهائلة. وبالطبع، تحتاج أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكبرى إليهم أكثر من أي دوري آخر.
وأنفق ليفربول 145 مليون يورو على ألكسندر إيزاك، وهو أكبر مبلغ يُدفع في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025، كما ضم الريدز فلوريان فيرتز في صفقة بلغت قيمتها 125 مليون يورو. أما تشيلسي، فقد دفع 60 مليون يورو لضم جواو بيدرو، بينما استثمر مانشستر يونايتد 225 مليون يورو في تعزيز خط هجومه بضمِّ بنجامين سيسكو، وبرايان مبويمو، وماتيوس كونيا. في المقابل، تعاقد أرسنال مع إيبيريتشي إيزي، وفيكتور جيوكيريس، إضافة إلى مارتن زوبيميندي. كل هذا يأتي بتكلفة إضافية باهظة تضاف إلى رسوم الانتقال والراتب الأسبوعي.
وبحسب أحدث إحصائيات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أنفق تشيلسي 75 مليون يورو على رسوم وكلاء اللاعبين بين 5 فبراير 2025 و5 فبراير 2026. وهذا مبلغ يفوق بكثير ما أنفقه أي نادٍ آخر، حيث يليه أستون فيلا بـ 44 مليون يورو، بينما بلغ إنفاق مانشستر سيتي على رسوم الوكلاء 42.8 مليون يورو.
ورغم إنفاق ليفربول أكثر من 450 مليون يورو في فترة انتقالات صيفية قياسية بالنسبة لناد إنجليزي، إلا أنه تمكّن من خفض عمولات وكلاء اللاعبين إلى 38.8 مليون يورو، بينما بلغت عمولات وكلاء اللاعبين في مانشستر يونايتد وأرسنال 36.4 مليون يورو و36.8 مليون يورو على التوالي.
ولكن أي الوكلاء يحصلون على أكبر قدر من الصفقات، وربما على الحصة الأكبر من الأرباح؟
ويتوقع الكثيرون أن تكون وكالة Gestifute التابعة لخورخي مينديز من أبرز الوسطاء المؤثّرين في صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز، نظراً لعملها الوثيق مع تشيلسي ومانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لم تتصدر وكالة الوكيل البرتغالي الشهير قائمة الانتقالات خلال موسم 2025/ 2026.
وأشرفت مجموعة يونيك سبورتس، على 8 صفقات إجمالاً، فيما أشرفت شركة AS1، وشركة CAA Base الأميركية للرياضة، على 5 صفقات أيضاً.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©