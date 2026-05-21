أوزيليو عن رحيل باستوني.. إدارة البارسا يعرفون أرقام هواتفنا!

معتز الشامي (أبوظبي)

حسم نادي إنتر ميلان الجدل الدائر حول مستقبل مدافعه الدولي أليساندرو باستوني، بعدما أكد المدير الرياضي للنادي بييرو أوزيليو أن برشلونة لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن، رغم تزايد التقارير التي تربط اللاعب بالانتقال إلى «كامب نو» خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أوزيليو، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية، أن باستوني يرتبط بعقد مع إنتر، ولا توجد أي مؤشرات حقيقية على رحيله في الوقت الحالي، مشدداً على أن النادي متمسك بخدماته، خاصة في ظل دوره المحوري داخل المنظومة الدفاعية للفريق.

ورغم ما تردّد عن وجود اتصالات أولية بين ممثلي اللاعب والنادي الكتالوني، فإن إدارة إنتر أكدت أن أي مفاوضات رسمية بين الناديين لم تبدأ بعد، في رسالة واضحة مفادها أن الطريق نحو ضم المدافع الإيطالي لن يكون سهلاً دون تحرك رسمي مباشر.

وأضاف أوزيليو بنبرة حاسمة: «إذا كان هناك اهتمام حقيقي، فهم يعرفون أرقام هواتفنا»، في إشارة صريحة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة الحديث الإعلامي إلى التفاوض الفعلي، بدلاً من الاكتفاء بالتكهنات.

وبحسب تقارير إسبانية، فإن باستوني يُعد الهدف الأول لبرشلونة لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل، في وقت يواجه فيه النادي منافسة من أندية أوروبية أخرى، أبرزها ليفربول، ما يزيد من تعقيد المشهد في سوق الانتقالات الصيفية.

وفي المقابل، يعيش إنتر فترة مثالية على الصعيد المحلي، حيث يقترب بقوة من حسم لقب الدوري الإيطالي، متصدراً الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل خمس جولات من النهاية، وهو ما يعزّز من موقفه في الحفاظ على نجومه وعدم التفريط في عناصره الأساسية.

كما أشار أوزيليو إلى متابعة النادي لبعض الأسماء الشابة، من بينها لاعب أتالانتا ماركو باليسترا، مؤكداً أنه يملك إمكانات كبيرة وقد يكون له مستقبل واعد، لكن مستقبله سيظل مرهونا بتطورات السوق ورؤية ناديه الحالي.

وبين تمسُّك إنتر بنجمه، وطموح برشلونة في تدعيم دفاعه، تبقى صفقة باستوني واحدة من أبرز الملفات المنتظرة في سوق الانتقالات، بانتظار ما ستسفر عنه التحركات الرسمية في الأسابيع المقبلة