بونوتشي يحلم بالصدمة الكروية لاستعادة الهوية الإيطالية

معتز الشامي (أبوظبي)

فتح النجم الإيطالي السابق ليوناردو بونوتشي باب الجدل حول مستقبل الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي، بعدما كشف عن حلمه برؤية المدرب الإسباني بيب جوارديولا على رأس القيادة الفنية لمنتخب إيطاليا، مؤكداً أن «الحلم لا يكلف شيئاً»، رغم صعوبة تحقيقه على أرض الواقع.

وجاءت تصريحات بونوتشي خلال حضوره حفل توزيع جوائز «لوريوس»العالمية لعام 2026 في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث أشار إلى أن إقناع جوارديولا سيكون بمثابة خطوة جريئة، تعكس رغبة حقيقية في فتح صفحة جديدة داخل المنتخب الإيطالي، بعد سلسلة من النتائج المخيّبة التي وضعت «الآزوري» تحت ضغط كبير.

وأوضح بونوتشي أن التغيير المطلوب لا يجب أن يكون شكلياً، بل جذرياً، معتبراً أن التعاقد مع مدرب بحجم جوارديولا سيمنح المشروع الكروي الإيطالي هوية مختلفة وفلسفة حديثة، حتى وإنْ كان الأمر يبدو معقّداً للغاية، في ظل ارتباط المدرب بعقود ومشاريع أخرى.

ويأتي هذا الطرح في وقت حساس للكرة الإيطالية، بعد الخروج المؤلم من الملحق المؤهل لكأس العالم، وهو ما أدى إلى رحيل الجهاز الفني بقيادة جينارو جاتوزو، إلى جانب رئيس الوفد جيانلويجي بوفون، بينما واصل بونوتشي دوره داخل الهيكل الفني للاتحاد الإيطالي بشكل مستقل.

وأكد بونوتشي أنه تلقّى طلباً بالاستمرار داخل المنظومة، للمساهمة في متابعة واختيار المواهب الشابة المرشحة للانضمام إلى المنتخب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، في إطار خطة إعادة البناء التي يعمل عليها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُدار المباراتان الوديتان أمام اليونان ولوكسمبورج في يونيو المقبل تحت قيادة مدرب منتخب الشباب، في ظل تأجيل انتخاب رئيس جديد للاتحاد حتى 22 يونيو، وهو ما يعكس حالة عدم الاستقرار الإداري والفني التي يعيشها المنتخب حالياً.

ويملك بونوتشي مسيرة دولية حافلة، حيث خاض 121 مباراة بقميص إيطاليا، وكان أحد أبرز عناصر التتويج بلقب كأس أمم أوروبا 2020، بعدما سجّل هدف التعادل في النهائي أمام إنجلترا على ملعب ويمبلي، ليظل أحد الأصوات المؤثّرة في رسم ملامح مستقبل الكرة الإيطالية.