أرسنال.. 538 يوماً في صدارة البريميرليج مع أرتيتا والمحصّلة صفر

معتز الشامي (أبوظبي)

تصدّر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن هذا قد يتغير قريباً، حيث تلقّت آمال الفريق في الفوز بلقب البريميرليج ضربة قوية بعد الخسارة المؤلمة أمام مانشستر سيتي.

وطوال معظم هذا الموسم، بدا فريق ميكيل أرتيتا على وشك إنهاء انتظار دام 22 عاماً لتحقيق لقب البريميرليج. قبل شهر تقريباً، وسّع أرسنال الفارق إلى 10 نقاط في صدارة الدوري بفوزه على إيفرتون.

لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب، حيث بات مان سيتي يلاحقه، وقلّصت خسارته يوم الأحد الفارق إلى 3 نقاط فقط. وسيختفي هذا الفارق تماماً يوم الأربعاء، إذا فاز السيتي ضد بيرنلي.

وسيضع هذا اللقب في يد مان سيتي، ما يعني، وللمرة الثانية، أن فريق شمال لندن قد يخسر اللقب بفارق ضئيل في نهاية الموسم، رغم تصدّره معظم فتراته.

لكن كم يوماً تصدّر أرسنال ترتيب البريميرليج هذا الموسم؟ يمكن القول إن «الجانرز» تصدّر جدول ترتيب الدوري هذا الموسم لمدة 207 أيام، ويزداد هذا الرقم إثارة للإعجاب عند الأخذ في الاعتبار أن موسم 2025/ 26 قد استمر لمدة 247 يوماً.

إذا ما تصدّر مان سيتي الدوري كما هو متوقّع بفوزه على بيرنلي، فسيكون ذلك بمثابة خيبة أمل مريرة لجماهير أرسنال.

وفي المقابل، لم يمضِ على تصدُّر فريق بيب جوارديولا للدوري سوى 6 أيام هذا الموسم. تصدّر السيتي الترتيب بفارق الأهداف في الأسبوع الافتتاحي للموسم، بعد فوزه الساحق على وولفرهامبتون بنتيجة 4-0.

لكن منذ خسارته على أرضه أمام توتنهام بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية، ظلَّ السيتي يسعى جاهداً لتقليص الفارق مع أرسنال. أما أرسنال، فلم يتزحزح عن صدارة الدوري منذ أن انتزعها في أكتوبر.

وكاد السيتي يلحق به في نهاية عام 2025، عندما تقلّص الفارق في الصدارة إلى نقطتين بعد خسارة أرسنال أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 في ديسمبر. لكن فريق أرتيتا سرعان ما استعاد تقدَّمه المريح، وفي عام 2026 لم يقلّ الفارق في الصدارة عن 4 نقاط، حتى الآن.

ومنحت الهزيمة 2-1 أمام بورنموث الأسبوع الماضي السيتي فرصة للعودة، والتي استغلها بفوزه على تشيلسي ليقلّص الفارق إلى 6 نقاط، قبل أن يصل إلى 3 نقاط بعد فوزه على أرسنال.

ويمكن أن نطرح السؤال التالي، وهو: كم يوماً تصدّر أرسنال البريميرليج تحت قيادة ميكيل أرتيتا؟

إذا لم يحالف الحظ أرسنال في الفوز بلقب الدوري، فسيكون ذلك بلا شكٍّ أسوأ خيبة أمل له في السنوات الأخيرة. حلّ الفريق في المركز الثاني في المواسم الثلاثة الماضية، مرتين خلف مان سيتي، ومرة خلف ليفربول في الموسم الماضي، وقد يكون أرسنال من أكثر الفرق التي كادت تتوج بلقب البريميرليج، نظراً لعدد الأيام التي قضاها في الصدارة.

وفي البداية، أُشيدَ بأرتيتا لتحويله أرسنال إلى منافس قوي على اللقب منذ توليه المسؤولية في 2019. لكن سلسلة من الإخفاقات عرّضت المدرب الإسباني لانتقادات لاذعة لفشله في تحقيق اللقب، ووصف فريقه بـ«المتخاذلين».

ومنذ بداية موسم 2022/ 23، تصدّر فريق أرتيتا الترتيب لمدة 531 يوماً، لكنه لم يحقق أي لقب في الدوري. على النقيض، تصدّر مان سيتي الترتيب لمدة 174 يوماً فقط، لكنه حقق لقب الدوري مرتين متتاليتين في عامي 2023 و2024.

أما أسوأ إنجاز لأرسنال حتى الآن، فكان احتلاله المركز الثاني في موسم 2022 /23، عندما تصدّر الترتيب لمدة 248 يوماً قبل أن ينتزع السيتي اللقب.

وتتضح الصورة أكثر عند النظر إلى إجمالي الوقت الذي قضاه أرسنال في صدارة الدوري تحت قيادة أرتيتا. منذ توليه المسؤولية، تصدّر فريقه الترتيب لمدة 538 يوماً، بينما احتلّ مان سيتي الصدارة لمدة 477 يوماً فقط خلال هذه الفترة، ومع تبقِّي 5 مباريات فقط أمام أرتيتا وآرسنال لإسكات منتقديه، هل سيتمكن أخيراً من تحويل هذه الإحصائيات إلى واقع ملموس؟