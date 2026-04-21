خوليت ناصحاً الطليان: عودوا إلى حمضكم النووي و«التيكي-تاكا» ليست للجميع

بيروت (أ ف ب)

نصح النجم الهولندي السابق رود خوليت المنتخب الإيطالي بالعودة إلى الأساسيات، إذا أراد استعادة كبريائه الوطنية، من خلال «العودة إلى حمضه النووي الدفاعي لأن أسلوب تيكي-تاكا ليس للجميع»، في تعليقه على فشل «الآزوري» في التأهل للمونديال للمرة ثالثة توالياً.

وسقط المنتخب الإيطالي في الملحق الأوروبي المؤهل إلى النهائيات للمرة الثالثة توالياً، بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك نهاية الشهر الماضي بركلات الترجيح.

في حديثه لشبكة «سكاي سبورت إيتاليا»، نصح خوليت المنتخب الإيطالي بالعودة إلى ما كان عليه سابقاً، إلى نقطة قوته السابقة، أي الدفاع الذي لعب الدور الرئيس في إحرازه ألقابه العالمية الأربعة، آخرها عام 2006 في ألمانيا.

ويعرف خوليت الكرة الإيطالية تمام المعرفة، إذ تألق كلاعب وسط بألوان ميلان بجانب مواطنيه ماركو فان باستن وفرانك رايكارد في حقبة هيمنة «روسونيري» مع الاعتماد على ثلاثة أجانب فقط.

وقال ابن الـ63 عاماً: «عليكم العودة إلى الحمض النووي الإيطالي، أي المدافعين الجيدين، وحراس المرمى الجيدين، والمهاجمون الجيدين»، مضيفاً: «آخر لقب فازت به إيطاليا كان إلى حدّ كبير بفضل ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني (كأس أوروبا صيف 2021)، هذا هو حمضكم النووي: أفضل المدافعين».

وجاءت تصريحات خوليت بعدما قال بونوتشي الثلاثاء إنه يحلم بتولي المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا التي يشتهر بأسلوبه الهجومي، مهمة تدريب إيطاليا لأن «وجوده سيعني إدخال تغيير جذري مقارنة بكل ما تم القيام به في الماضي».

لكن خوليت لا يوافقه الرأي، قائلاً: «لا أعني أنه يجب عليكم ركن الحافلة (التكتل الدفاعي أمام منطقة الجزاء)، لكن في السابق كان هناك باولو مالديني في الدفاع، بينما فاز فابيو كانافارو بالكرة الذهبية مع إيطاليا. الدفاع أمر مهم».

وتابع: «الآن، الجميع يريد لعب كرة التيكي-تاكا (الأسلوب الذي اشتهر به وما زال برشلونة الإسباني مع المدرب الهولندي الراحل يوهان كرويف أولاً ثم جوارديولا من بعده) والخروج بالكرة من منطقة الجزاء، لكن هذا الأسلوب ليس مناسباً للجميع».

وخاض خوليت 178 مباراة في الدوري الإيطالي خلال مسيرته، سجل خلالها 62 هدفاً مع 46 تمريرة حاسمة.

وكان معظمها بقميص ميلان، مع تجربة أيضاً في سمبدوريا قبل انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي عام 1995.

وفاز النجم الهولندي بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي مع ميلان، وبلقبين في دوري أبطال أوروبا، ومثلهما في الكأس السوبر الأوروبية، وكأس الإنتركونتيننتال، ولقبين في الكأس السوبر الإيطالية.

كما توج بكأس إيطاليا مع سامبدوريا.

وبعد فشل التأهل إلى مونديال 2026، قدم جينارو جاتوزو استقالته من تدريب المنتخب الإيطالي، على غرار رئيس اتحاد اللعبة في البلاد جابرييلي جرافينا.

وتداولت الصحافة الإيطالية اسم مدرب المنتخب سابقاً ونابولي حالياً أنتونيو كونتي واسم مدرب ميلان الحالي ماسيميليانو أليجري لخلافة جاتوزو، لكن هوية المدرب الجديد لبطل العالم أربع مرات لن تُكشف قبل انتخاب رئيس جديد للاتحاد في 22 يونيو المقبل.