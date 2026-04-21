بيليه وأوليفيرا سلاح البطائح في مواجهة العين بدوري أدنوك

بيليه وأوليفيرا سلاح البطائح في مواجهة العين بدوري أدنوك
21 ابريل 2026 15:45

علي معالي (أبوظبي)
يضع فرهاد مجيدي، مدرب فريق البطائح لكرة القدم، لمساته الأخيرة على تشكيلة الفريق قبل لقاء العين مساء الخميس في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، ومن المتوقع أن يضم هجوم الفريق الثنائي ألفارو أوليفيرا ومحمد جمعة بيليه، بعد حالة الانسجام الكبيرة التي ظهرت بينهما في الفترة الأخيرة، عقب اعتماد المدرب على أوليفيرا بشكل منتظم بعد رحيل الكاميروني أناتولي أبانج.
ويعيش أوليفيرا مرحلة مزدهرة، بعد صدارته لقائمة هدافي الفريق برصيد 5 أهداف، بينما سجّل بيليه 3 أهداف، ليشكل الثنائي القوة الضاربة التي يعتمد عليها المدير الفني في تحقيق هدفه بالبقاء في دوري المحترفين، مع احتلال «الراقي» للمركز الـ 12 برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن الظفرة في المركز الـ 13، وهو ما يجعل مواجهة العين غاية في الأهمية لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحسين الترتيب.
ويأتي هذا في الوقت الذي يغيب فيه عن الفريق اللاعب المحوري الإيفواري مليكي للإيقاف، ويُعد روان أو نيتو أبرز البدلاء لتعويض غيابه، رغم إجادة مليكي لكل المراكز الدفاعية بوسط الملعب، مع يجعل غيابه ذا تأثير كبير على طريقة لعب البطائح.
من جهة أخرى، أصبح جيانلوكا جاهزاً بعد دخوله للتدريبات بمنتهى القوة بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً وحرمت الفريق من جهوده عدة مباريات.

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. انطلاق «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026» غداً في العين
«الزراعة والسلامة الغذائية» تستعرض منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي
البطائح
العين
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
بيليه وأوليفيرا سلاح البطائح في مواجهة العين بدوري أدنوك
الرياضة
بيليه وأوليفيرا سلاح البطائح في مواجهة العين بدوري أدنوك
اليوم 15:45
«الساحر موسيالا» يقترب من العودة الكاملة
الرياضة
«الساحر موسيالا» يقترب من العودة الكاملة
اليوم 15:41
دافيدز ينتقد انعدام الجودة وسوء الإدارة في توتنهام
الرياضة
دافيدز ينتقد انعدام الجودة وسوء الإدارة في توتنهام
اليوم 15:38
عمار النعيمي يعين مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات المساندة ببلدية عجمان
علوم الدار
عمار النعيمي يعين مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات المساندة ببلدية عجمان
اليوم 15:35
خليفة وسلطان بن محمد بن خالد آل نهيان يعزيان في وفاة شمسة بنت سعيد الكتبي
علوم الدار
خليفة وسلطان بن محمد بن خالد آل نهيان يعزيان في وفاة شمسة بنت سعيد الكتبي
اليوم 15:31
