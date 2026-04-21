بيليه وأوليفيرا سلاح البطائح في مواجهة العين بدوري أدنوك

علي معالي (أبوظبي)

يضع فرهاد مجيدي، مدرب فريق البطائح لكرة القدم، لمساته الأخيرة على تشكيلة الفريق قبل لقاء العين مساء الخميس في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، ومن المتوقع أن يضم هجوم الفريق الثنائي ألفارو أوليفيرا ومحمد جمعة بيليه، بعد حالة الانسجام الكبيرة التي ظهرت بينهما في الفترة الأخيرة، عقب اعتماد المدرب على أوليفيرا بشكل منتظم بعد رحيل الكاميروني أناتولي أبانج.

ويعيش أوليفيرا مرحلة مزدهرة، بعد صدارته لقائمة هدافي الفريق برصيد 5 أهداف، بينما سجّل بيليه 3 أهداف، ليشكل الثنائي القوة الضاربة التي يعتمد عليها المدير الفني في تحقيق هدفه بالبقاء في دوري المحترفين، مع احتلال «الراقي» للمركز الـ 12 برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن الظفرة في المركز الـ 13، وهو ما يجعل مواجهة العين غاية في الأهمية لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحسين الترتيب.

ويأتي هذا في الوقت الذي يغيب فيه عن الفريق اللاعب المحوري الإيفواري مليكي للإيقاف، ويُعد روان أو نيتو أبرز البدلاء لتعويض غيابه، رغم إجادة مليكي لكل المراكز الدفاعية بوسط الملعب، مع يجعل غيابه ذا تأثير كبير على طريقة لعب البطائح.

من جهة أخرى، أصبح جيانلوكا جاهزاً بعد دخوله للتدريبات بمنتهى القوة بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً وحرمت الفريق من جهوده عدة مباريات.