خورفكان يبحث عن ودية بعد تأجيل مواجهة شباب الأهلي

فيصل النقبي (خورفكان)

أبدى الجهاز الفني لفريق خورفكان بقيادة الكرواتي دامير كزنار، رغبته في خوض مباراة ودية خلال الأيام المقبلة، مستغلاً تأجيل مواجهته أمام شباب الأهلي ضمن الجولة القادمة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بسبب مشاركة الأخير في بطولة آسيا للنخبة المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز الفني على الحفاظ على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية، وعدم فقدان نسق المباريات خلال فترة التوقف، حيث يسعى الفريق للتنسيق مع أحد أندية دوري الدرجة الأولى أو الثانية، لإقامة اللقاء الودي في أقرب وقت ممكن.

ويأمل الجهاز الفني من هذه المواجهة تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة واكتساب المزيد من دقائق اللعب، بما يسهم في تجهيز الفريق بصورة مثالية للاستحقاقات القادمة من المسابقة.