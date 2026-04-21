الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الساحر موسيالا» يقترب من العودة الكاملة

21 ابريل 2026 15:41

ميونيخ (رويترز)

غاب جمال موسيالا صانع ألعاب بايرن ميونيخ عن معظم الموسم، بسبب إصابة في الساق رغم أنه ترك ​بصمة واضحة منذ عودته للملاعب في يناير، لكن المدرب فينسنت كومباني، واثق من أنه سيرتقي بأدائه قريباً إلى مستوى جديد تماماً.
تعرض اللاعب ⁠الدولي الألماني (23 عاماً) لكسر في عظمة الشظية وكسر وخلع في الكاحل، ​إثر اصطدامه بحارس مرمى باريس سان جيرمان آنذاك جيانلويجي ​دوناروما ‌في كأس العالم للأندية في يوليو الماضي.
وبعد ​عودته في بداية العام، حصل تدريجياً على مزيد من وقت اللعب سعياً للانضمام إلى تشكيلة ألمانيا في كأس العالم التي تنطلق في يونيو.
تحمّل زميله في خط الوسط سيرج جنابري ‌عبئاً كبيراً خلال فترة غياب موسيالا، لكنه سيبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابة في العضلة الضامة.
يحتاج كومباني إلى أن يرتقي موسيالا بمستواه في ظل استعداد بايرن ميونيخ لخوض مباراة قبل ​نهائي كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن غداً الأربعاء.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء «جمال في مرحلة جيدة حالياً».
وأضاف «قلت ذلك في وقت مبكر، في يناير الماضي، إنه تطور من الناحية الجسدية. وهو الآن قريب من أفضل مستوياته جسدياً، ليس فقط من حيث القوة، ولكن أيضاً ​من حيث رغبته في الجري».
وتابع «السؤال الآن هو: متى سيعود «الساحر موسيالا»؟ سيعود بنسبة 100 بالمئة. الظروف مهيأة. لكن حتى الآن، ما يفعله الشاب حالياً أمام المرمى خطير جداً».
وقال كومباني ​إن موسيالا حصد تسع «نقاط ‌تهديفية» ⁠في 600 دقيقة من اللعب وهي مجموع عدد ‌التمريرات الحاسمة والأهداف المسجلة في جميع المسابقات.
حقق بايرن ميونيخ، الساعي لحصد الثلاثية والذي لم يبلغ نهائي كأس ⁠ألمانيا منذ عام 2020، لقب الدوري الألماني يوم الأحد ​بفوزه على شتوتجارت 4-2 قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.
كما سيواجه باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل بفرنسا في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال كومباني: «عندما يستعيد موسيالا حريته بالكامل، وهو ما سيحدث، سنرى نسخة أكثر تطوراً منه وهذا ما ​يسعدني كمدرب».
وأضاف «لكنه أثبت أنه جاهز تماماً بحصده تسع ​نقاط في 600 دقيقة».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©