جوارديولا يحذّر لاعبي سيتي من التراخي



لندن (أ ف ب)

حذّر المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا لاعبيه من التراخي في الأمتار الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لاسيما بعدما تقلّص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى ثلاث نقاط بالفوز على الفريق اللندني 2-1 الأحد الماضي، مع مباراة مؤجلة.

وستكون الفرصة قائمة أمام سيتي يوم غدٍ الأربعاء من أجل أن يصبح على المسافة ذاتها من أرسنال في حال فوزه خارج الديار على بيرنلي التاسع عشر وقبل الأخير في مباراته المؤجلة.

وتعليقاً على المباراة ضد أرسنال، قال جوارديولا: «لقد خضنا مباراة صعبة إن كان عاطفياً أو بدنياً. لكن في الوقت نفسه، لا تزال أمامنا ست مباريات، نعرف تماماً ما الذي سيحدث إذا حققنا النتيجة المرغوبة أو إذا لم نحققها».

وحذّر لاعبيه من خطر التراخي بعد حسم القمة أمام أرسنال الذي يتصدر الترتيب منذ أكتوبر، وقال «تحدثنا عن ذلك في غرفة الملابس مباشرة بعد المباراة: عدم الاسترخاء، أرسنال يتصدر الدوري، وفي الوقت الحالي سيكونون الأبطال».

ويبحث أرسنال عن لقبه الأول في الدوري الممتاز منذ 2004 أيام المدرب الفرنسي أرسين فينجر، في حين توّج جوارديولا به ست مرات مع مانشستر سيتي بين عامي 2018 و2024.