بايرن وليفركوزن.. حوار ساخن في نصف نهائي كأس ألمانيا



ميونيخ (أ ف ب)

بعد ثلاثة أيام من ضمان لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الألماني لكرة القدم، وقبل أسبوع من مواجهة باريس سان جرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يحل بايرن ميونيخ ضيفاً على باير ليفركوزن يوم غد الأربعاء في نصف نهائي كأس ألمانيا.

وبينما يحمل بايرن الرقم القياسي في عدد ألقاب الكأس (20)، لم يبلغ النادي البافاري نهائي ملعب برلين الأولمبي، حيث تقام تقليديا المباراة الحاسمة للكأس، منذ تتويجه عام 2020 على حساب باير ليفركوزن بالذات (4-2)، في نهائي أقيم من دون جمهور بسبب جائحة كوفيد-19.

ست سنوات من الغياب عن اللقب، هي سلسلة غير مسبوقة لبايرن منذ نهاية القرن الماضي: ففي عام 1998 تُوّج في النهائي على حساب دويسبورج، بعد 12 عاما من لقبه السابق الذي أحرزه أمام شتوتجارت عام 1986.

وسيلتقي رجال المدرب البلجيكي كومباني مجددا مع باير ليفركوزن الذي أقصى بايرن من ثمن النهائي مطلع ديسمبر 2024، بفوزه 1-0 في مباراة لعبها بتفوق عددي بعد طرد الحارس مانويل نوير عندما نال بطاقته الحمراء الوحيدة في 854 مباراة.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي اليوم عشية اللقاء «أعتقد أن أحداً عندنا لن يقلل من شأن هذه المباراة. لدينا ثقة، لكننا نعرف ما الذي ينتظرنا».

أراح الأحد أمام شتوتجارت، في مباراة حسم البوندسليجا، ثمانية من لاعبيه الأساسيين الذين شاركوا في إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني (4-3 إياباً بعد الفوز 2-1 ذهاباً)، من بينهم الهداف الإنجليزي هاري كاين والجناح الفرنسي المتألق ميكايل أوليسيه.

يعرف المدرب البلجيكي فريق «فيركسلف» («11 المصنع»، لقب الفريق الذي تأسس عام 1904 من قبل شركة باير الكيميائية) عن ظهر قلب، إذ ستكون هذه المواجهة الثامنة بين الفريقين منذ وصوله في يونيو 2024.

وقال كومباني «رأينا في المباراة الأخيرة في ليفركوزن الأحاسيس التي نحتاج إليها، وبعضها من الأفضل تركه في البيت»، متوقعاً «معركة».

وفي موسم شبه مثالي في الدوري (25 فوزاً، أربعة تعادلات وهزيمة واحدة)، كان بايرن متأخراً في ملعب باي أرينا منتصف مارس، ثم عادل النتيجة بعشرة لاعبين، قبل أن يحافظ على التعادل بتسعة لاعبين في نهاية اللقاء.

ويُعد ليفركوزن فريقا متقلباً هذا الموسم، قادراً على تقديم الأفضل كما في تعادله مع بايرن، وفوزه الأخير على بوروسيا دورتموند، أو انتصاره على مانشستر سيتي في فصل الخريف في دوري الأبطال، لكنه قادر أيضاً على الأسوأ كما في خسارته أمام أوغسبورغ السبت، ما أبعده عن سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال رئيس بايرن هيربرت هاينر «هناك دائما قدر من التوتر عندما نصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، جميع الخصوم صعبون، وكذلك الحال في نصف نهائي الكأس».

وأضاف «من جهة أخرى، عندما نرى بكم من الفرح يلعب هذا الفريق، وحماسه ورغبته حتى الثانية الأخيرة، فلا داعي للارتجاف. من الواضح أن ليفركوزن سيكون خصماً معقداً، لكنني واثق إلى حد كبير من أننا سنذهب إلى برلين».