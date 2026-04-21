14 ميدالية لـ«الشارقة للمرأة» في دوري القوس والسهم



الشارقة (وام)

اختتم نادي الشارقة الرياضي للمرأة، مشاركته في منافسات دوري القوس والسهم لموسم 2025-2026 بحصيلة مميزة عكست استقرار الأداء الفني واتساع قاعدة المشاركة بعدما أنهت لاعباته البطولة بحضور قوي على منصات التتويج في المرحلة النهائية التي أقيمت في نادي ضباط شرطة الشارقة.

وشهد اليوم الأول من المنافسات تألقا لافتا على مستوى الفردي وتوّجت آمنة العوضي، بالميدالية الذهبية في فئة القوس المركب للسيدات، فيما أحرزت ساميا أودينيفا، ذهبية القوس المحدب تحت 18 سنة، تلتها منى الشرع، بالميدالية الفضية.

وواصلت لاعبات الشارقة حضورهن القوي، في فئة السيدات للقوس المحدب، بعد فوز سنيهال ديفاكار، بالميدالية الذهبية، وحلول مها الحوسني، ثانية، فيما جاءت فاطمة البلوشي، في المركز الثالث في حين أحرزت سارة البلوشي، الميدالية الفضية في فئة تحت 21 سنة.

وتألقت ميثاء النعيمي، في منافسات القوس المركب، بتحقيق الميدالية الذهبية لفئة تحت 21 سنة، فيما نالت زميلتها سارة المازمي الفضية.

وتواصلت النتائج الإيجابية في اليوم الثاني من المنافسات إذ حصدت سلامة آل علي الميدالية الذهبية في فئة القوس المحدب تحت 12 سنة، فيما أحرزت إيلما سيجري الميدالية البرونزية في الفئة ذاتها، وفي فئة القوس المركب تحت 15 سنة نالت ماسة الضروس الميدالية الفضية، وأضافت مها ثامر الشامسي الميدالية البرونزية، بينما حققت شيخة عبدالله برونزية فئة تحت 10 سنوات.

وتمكنت لاعبات النادي من حصد 14 مركزاً على منصات التتويج الفردية في الترتيب العام للدوري، توزعت بين 5 ميداليات ذهبية و5 فضيات و4 برونزيات في إنجاز يؤكد استمرارية الفريق في المنافسة عبر الفئات المختلفة.

وبرز اتساع قاعدة الفريق بشكل واضح بعدما شاركت 34 لاعبة في منافسات الدوري عبر 11 فئة مختلفة، شكّلت الفئات العمرية منها أكثر من 70% من إجمالي القائمة، ما يعكس نجاح العمل الفني في بناء قاعدة مستقبلية قوية تدعم استمرارية النتائج.

وعلى مستوى الأداء العام حافظت عدة لاعبات على استقرار لافت طوال الموسم، حيث توّجت آمنة العوضي، بلقب القوس المركب للسيدات بعد تصدرها معظم مراحل الدوري، فيما حسمت سنيهال ديفاكار، صدارة القوس المحدب للسيدات، في حين شهدت فئة تحت 18 سنة بروز ساميا أودينيفا، التي سجلت رقماً قياسياً جديداً على مستوى الدولة بلغ 675 نقطة.

وأكدت المدربة زخر تاجايفا أن هذه النتائج تعكس العمل المتواصل طوال الموسم مشيرة إلى أن تنوع منصات التتويج وظهور أسماء متعددة يعززان جاهزية الفريق للمنافسات المقبلة.

وأضافت أن المرحلة القادمة ستركز على تطوير التفاصيل الفنية وتعزيز الثبات خاصة مع اتساع قاعدة اللاعبات في الفئات السنية، بما يدعم استمرارية الحضور التنافسي للنادي.