عدد اليوم
استقرار حالة دجابي لاعب فريق ميتيلاند بعد تعرضه للطعن

21 ابريل 2026 19:48


كوبنهاجن (د ب أ)
استقرت حالة ألامارا دجابي لاعب خط وسط فريق ميتيلاند الدنماركي، بعد إصابته بجرح خطير إثر تعرضه للطعن في الدنمارك، وأكدت الشرطة المحلية أن الواقعة حدثت في الساعات الأولى من صباح الأحد في مدينة هيرنينج بوسط الدنمارك، حيث يقع مقر النادي.
وكان دجابي 19 عاماً القادم من غينيا بيساو، قد انضم لميتيلاند قادماً من أكاديمية بنفيكا البرتغالي عام 2023، ولعب مباراتين فقط مع الفريق الأول للنادي الدنماركي.
وقال النادي في بيان إن دجابي كان في حالة حرجة وخضع لجراحة عاجلة، وأضاف النادي: «منذ ذلك الحين، خضع لعملية أخرى، وبفضل الجهود الاحترافية في قسم الطوارئ وبعد ذلك الطاقم الطبي في المستشفى، فإن حالته الآن مستقرة».
وتابع ميتيلاند: «لقد تمت إفاقته من الغيبوبة المستحثة، والآن هو بحالة جيدة في ظل الظروف الحالية».
وشارك دجابي في 7 مباريات عندما لعب على سبيل الإعارة مع فريق سي دي مافرا البرتغالي الموسم الماضي، كما شارك مرة واحدة هذا الموسم مع ميتيلاند في تصفيات الدوري الأوروبي.
ويحتل ميتيلاند، الذي فاز بالدوري الدنماركي 4 مرات من قبل آخرها في عام 2024، المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر إيه جي إف.

أخبار ذات صلة
«عائد من الموت» يروي قصة توقف قلبه في ملاعب الكرة
الدنمارك تجري انتخابات برلمانية
الدنمارك
الدوري الدنماركي
الإصابات الرياضية
آخر الأخبار
«جراحة الفخذ» تنهي موسم أودوي مع نوتنجهام
الرياضة
«جراحة الفخذ» تنهي موسم أودوي مع نوتنجهام
اليوم 20:30
مدافع برشلونة الأسبق مدرباً لمنتخب المكسيك
الرياضة
مدافع برشلونة الأسبق مدرباً لمنتخب المكسيك
اليوم 20:24
مدرب سان جيرمان يحذر جماهير الفريق من تناول الفشار خلال مواجهة نانت
الرياضة
مدرب سان جيرمان يحذر جماهير الفريق من تناول الفشار خلال مواجهة نانت
اليوم 20:15
الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مع رئيس فنلندا
الأخبار العالمية
السيسي يشدد على دعم مصر الكامل لأمن دول الخليج
اليوم 20:00
استقرار حالة دجابي لاعب فريق ميتيلاند بعد تعرضه للطعن
الرياضة
استقرار حالة دجابي لاعب فريق ميتيلاند بعد تعرضه للطعن
اليوم 19:48
