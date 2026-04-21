استقرار حالة دجابي لاعب فريق ميتيلاند بعد تعرضه للطعن



كوبنهاجن (د ب أ)

استقرت حالة ألامارا دجابي لاعب خط وسط فريق ميتيلاند الدنماركي، بعد إصابته بجرح خطير إثر تعرضه للطعن في الدنمارك، وأكدت الشرطة المحلية أن الواقعة حدثت في الساعات الأولى من صباح الأحد في مدينة هيرنينج بوسط الدنمارك، حيث يقع مقر النادي.

وكان دجابي 19 عاماً القادم من غينيا بيساو، قد انضم لميتيلاند قادماً من أكاديمية بنفيكا البرتغالي عام 2023، ولعب مباراتين فقط مع الفريق الأول للنادي الدنماركي.

وقال النادي في بيان إن دجابي كان في حالة حرجة وخضع لجراحة عاجلة، وأضاف النادي: «منذ ذلك الحين، خضع لعملية أخرى، وبفضل الجهود الاحترافية في قسم الطوارئ وبعد ذلك الطاقم الطبي في المستشفى، فإن حالته الآن مستقرة».

وتابع ميتيلاند: «لقد تمت إفاقته من الغيبوبة المستحثة، والآن هو بحالة جيدة في ظل الظروف الحالية».

وشارك دجابي في 7 مباريات عندما لعب على سبيل الإعارة مع فريق سي دي مافرا البرتغالي الموسم الماضي، كما شارك مرة واحدة هذا الموسم مع ميتيلاند في تصفيات الدوري الأوروبي.

ويحتل ميتيلاند، الذي فاز بالدوري الدنماركي 4 مرات من قبل آخرها في عام 2024، المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر إيه جي إف.