مدرب سان جيرمان يحذر جماهير الفريق من تناول الفشار خلال مواجهة نانت



باريس (د ب أ)

حذر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان جماهير الفريق من صعوبة مواجهة نانت غداً الأربعاء في الدوري الفرنسي، مؤكداً أن الفوز لن يتحقق بسهولة.

ويستضيف باريس سان جيرمان حامل اللقب نظيره نانت بقيادة مدربه وحيد خليلوزيتش، والمهدد بالهبوط، حيث يسعى الفريق الباريسي للفوز في مباراتيه المؤجلتين أمام نانت ولانس الوصيف، لتوسيع الفارق بينهما، حيث تفصله نقطة واحدة فقط عن لانس قبل المراحل الأخيرة من الموسم.

قال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم: «تنتظرنا مباراة صعبة غداً، يجب أن تنسى جماهيرنا الحضور إلى ملعب حديقة الأمراء لتتناول الفشار وتشرب الكوكاكولا فقط».

وشدد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «ستكون مواجهة صعبة جداً لأن نانت يضم بين صفوفه لاعبين مميزين، ووضعهم صعب، ويحتاج أيضًا للنقاط الثلاث، فإذا كان أحد يتوقع أن تكون مباراة سهلة، فلينسى ذلك».

وتابع المدرب الإسباني «يجب أن نبدأ اللقاء بقوة، ونتفوق في النتيجة والأداء، ونؤكد الفوارق بيننا وبين نانت، لكننا نعلم أن ذلك سيتحقق بصعوبة».

وكان باريس سان جيرمان خسر على أرضه أمام ليون بنتيجة 1 / 2 يوم الأحد، وسيمنحه الفوز على نانت، فرصة لتوسيع الفارق إلى أربع نقاط أمام لانس قبل آخر 5 مباريات، بينما يتخلف نانت بفارق خمس نقاط عن أوكسير صاحب مركز الملحق المؤهل للهبوط وتسع نقاط عن منطقة الأمان.

واصل إنريكي أيضًا «نانت متحمس للغاية، فهو يصارعون من أجل البقاء، وهذا يحدث في نهاية كل موسم تقريباً».