الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

مدرب سان جيرمان يحذر جماهير الفريق من تناول الفشار خلال مواجهة نانت

21 ابريل 2026 20:15


باريس (د ب أ)
حذر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان جماهير الفريق من صعوبة مواجهة نانت غداً الأربعاء في الدوري الفرنسي، مؤكداً أن الفوز لن يتحقق بسهولة.
ويستضيف باريس سان جيرمان حامل اللقب نظيره نانت بقيادة مدربه وحيد خليلوزيتش، والمهدد بالهبوط، حيث يسعى الفريق الباريسي للفوز في مباراتيه المؤجلتين أمام نانت ولانس الوصيف، لتوسيع الفارق بينهما، حيث تفصله نقطة واحدة فقط عن لانس قبل المراحل الأخيرة من الموسم.
قال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم: «تنتظرنا مباراة صعبة غداً، يجب أن تنسى جماهيرنا الحضور إلى ملعب حديقة الأمراء لتتناول الفشار وتشرب الكوكاكولا فقط».
وشدد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «ستكون مواجهة صعبة جداً لأن نانت يضم بين صفوفه لاعبين مميزين، ووضعهم صعب، ويحتاج أيضًا للنقاط الثلاث، فإذا كان أحد يتوقع أن تكون مباراة سهلة، فلينسى ذلك».
وتابع المدرب الإسباني «يجب أن نبدأ اللقاء بقوة، ونتفوق في النتيجة والأداء، ونؤكد الفوارق بيننا وبين نانت، لكننا نعلم أن ذلك سيتحقق بصعوبة».
وكان باريس سان جيرمان خسر على أرضه أمام ليون بنتيجة 1 / 2 يوم الأحد، وسيمنحه الفوز على نانت، فرصة لتوسيع الفارق إلى أربع نقاط أمام لانس قبل آخر 5 مباريات، بينما يتخلف نانت بفارق خمس نقاط عن أوكسير صاحب مركز الملحق المؤهل للهبوط وتسع نقاط عن منطقة الأمان.
واصل إنريكي أيضًا «نانت متحمس للغاية، فهو يصارعون من أجل البقاء، وهذا يحدث في نهاية كل موسم تقريباً».

أخبار ذات صلة
11 محاولة فاشلة ترسخ عقدة مبابي مع «الأبطال»
أكثر فرق «الأبطال» ربحاً.. البايرن يتفوق!
سان جيرمان
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
لويس إنريكي
آخر الأخبار
مدافع برشلونة الأسبق مدرباً لمنتخب المكسيك
الرياضة
مدافع برشلونة الأسبق مدرباً لمنتخب المكسيك
اليوم 20:24
مدرب سان جيرمان يحذر جماهير الفريق من تناول الفشار خلال مواجهة نانت
الرياضة
مدرب سان جيرمان يحذر جماهير الفريق من تناول الفشار خلال مواجهة نانت
اليوم 20:15
الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مع رئيس فنلندا
الأخبار العالمية
السيسي يشدد على دعم مصر الكامل لأمن دول الخليج
اليوم 20:00
استقرار حالة دجابي لاعب فريق ميتيلاند بعد تعرضه للطعن
الرياضة
استقرار حالة دجابي لاعب فريق ميتيلاند بعد تعرضه للطعن
اليوم 19:48
«أبوظبي كريكيت سبورتس هب» يطلق مبادرة مجتمعية جديدة
الرياضة
«أبوظبي كريكيت سبورتس هب» يطلق مبادرة مجتمعية جديدة
اليوم 19:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©