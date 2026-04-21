مدافع برشلونة الأسبق مدرباً لمنتخب المكسيك

21 ابريل 2026 20:24

 

مكسيكو (أ ف ب)
سيصبح المدافع الدولي المكسيكي السابق وأحد رموز ناديي موناكو الفرنسي وبرشلونة الإسباني رافايل ماركيس، مدربا لمنتخب بلاده بعد كأس العالم 2026، حسب ما أعلن الاثنين مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد المكسيكي لكرة القدم دويليو دافينو.
وخاض ماركيس الملقب بـ«قيصر ميتشواكان»، الولاية التي ولد فيها، 147 مباراة دولية مع المكسيك، وشارك معها في خمس نسخ من كأس العالم (2002، 2006، 2010، 2014 و2018)، أربع منها بصفته قائدا.
ويشغل حاليا منصب المدرب المساعد للمنتخب منذ تولي خافيير أغيري المسؤولية في أغسطس 2024 وحتى مونديال أميركا الشمالية (11 يونيو - 19 يوليو).
وقال دافينو في مقابلة مع قناة «فوكس سبورتس» إلى جانب لاعب كرة القدم التشيلي السابق فابيان إستاي: «عقده موقّع». وسيكون هدف ماركيس قيادة المنتخب المكسيكي إلى كأس العالم 2030.
وأضاف دافينو متحدثا عن ماركيس الذي يبلغ اليوم 47 عاما ويتمتع بمسيرة غنية كلاعب بين عامي 1996 و2018: «كمساعد وكمدرب، هو كما كان لاعبا».
وخلال مسيرته كلاعب، أحرز ماركيس دوري أبطال أوروبا عامي 2006 و2009 وأربع مرات لقب الدوري الإسباني مع برشلونة. كما تُوج بطلا لفرنسا مع موناكو عام 2000. ومع المنتخب المكسيكي، فاز بكأس القارات عام 1999، وكان وصيفا لكوبا أميركا عام 2001.
وبدأ رابع أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب المكسيكي مسيرته الثانية مديرا رياضيا لنادي أطلس غوادالاخارا، النادي الذي انطلق منه في عالم الاحتراف. وكمدرب، أشرف على فئات الشباب في نادي ريال سوسييداد ديبورتيفا ألكالا في إسبانيا (2020/2021)، ثم درب برشلونة أتلتيك، الفريق الرديف لبرشلونة، من 2022 إلى 2024.

