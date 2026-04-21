«جراحة الفخذ» تنهي موسم أودوي مع نوتنجهام



نوتنجهام (رويترز)

أعلن نادي نوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ​اليوم الثلاثاء أن جناح الفريق كالوم هودسون-أودوي سيغيب عن بقية الموسم، بعد خضوعه لجراحة عقب ⁠إصابته في عضلة الفخذ.

وكان اللاعب البالغ من ​العمر 25 عاما، الذي سجل ​ستة ‌أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة ⁠خلال ​43 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، قد تعرض للإصابة خلال مباراة إياب دور الثمانية من الدوري الأوروبي، والتي ‌فاز فيها فورست على بورتو يوم ‌الخميس الماضي.

وقال النادي في بيان «يؤكد نوتنجهام فورست أن كالوم هودسون-أودوي تعرض لإصابة في ​عضلة الفخذ اليمنى». وأضاف البيان «بعد استشارة عدد من الأطباء، خضع الجناح لجراحة اليوم، وسيبدأ برنامج إعادة التأهيل مع الطاقم الطبي للنادي على الفور».

وتابع «من المتوقع أن ‌يعود كالوم إلى ​التدريبات الجماعية الكاملة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ويتمنى له جميع أفراد النادي الشفاء العاجل».

يحتل نوتنجهام فورست حالياً المركز ​السادس عشر ‌في ⁠جدول ‌ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ‌برصيد 36 نقطة، وذلك قبل خمس مباريات من نهاية الموسم. ⁠ويبتعد الفريق بفارق خمس نقاط عن توتنهام ​هوتسبير، صاحب المركز الثامن عشر والمؤدي إلى الهبوط. وسيواجه فورست فريق سندرلاند صاحب المركز 11 يوم الجمعة، قبل أن يستقبل أستون فيلا في ذهاب قبل ​نهائي الدوري الأوروبي في 30 ​أبريل.