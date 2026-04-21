الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وديتان أمام البرازيل ومنتخب أوروبي لتجهيز مصر للمونديال

وديتان أمام البرازيل ومنتخب أوروبي لتجهيز مصر للمونديال
21 ابريل 2026 21:04


القاهرة (د ب أ)
كشف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء تفاصيل خطة استعدادات المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأكد أبو ريدة خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري أن البرنامج التحضيري يسير بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لضمان جاهزية «الفراعنة» للمحفل العالمي.
وأوضح أن المنتخب المصري سيخوض مواجهة ودية أمام منتخب البرازيل 6 يونيو المقبل كجزء من محطة الإعداد الأخيرة بالإضافة إلى مباراة ودية أخرى أمام أحد المنتخبات الأوروبية تسبق السفر إلى المونديال.
ومن المقرر أن يعقد أبو ريدة اجتماعاً مع حسام حسن في 23 مايو المقبل لوضع اللمسات النهائية على المعسكر التحضيري للمنتخب التحضيري.
وتطرق أبو ريدة إلى التحديات اللوجستية التي تفرضها النسخة المقبلة من كأس العالم نظراً لإقامتها في 3 دول بمساحات شاسعة مشيراً إلى أن التنقلات بين مقرات الإقامة وملاعب المباريات قد تستغرق نحو 50 دقيقة بالطيران وهو ما يمثل اختلافاً جذرياً عن تجربة مونديال قطر التي تميزت بتقارب المسافات الجغرافية.
واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على ثقة اتحاد الكرة في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تقديم مستويات تليق بسمعة الكرة المصرية واصفاً اللاعبين بأنهم «رجال وقت الشدائد» معرباً عن تطلعه لدعم الجماهير المصرية للمنتخب في مشواره المونديالي المرتقب.

 

منتخب مصر
هاني أبو ريدة
الكرة المصرية
حسام حسن
المونديال
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©