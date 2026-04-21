عينة منشطات إيجابية للملاكم لورانس أوكولي

21 ابريل 2026 21:20


لندن (أ ب)
فشل الملاكم لورانس أوكولي، المرشح للقب الوزن الثقيل، في اختبار المنشطات قبل نزاله المقرر يوم السبت المقبل ضد البطل الأولمبي السابق توني يوكا، وأعلنت شركة كوينزبيري منظمة النزال عن نتيجة الاختبار الإيجابية اليوم الثلاثاء من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول القضية، ولاحقاً تم إلغاء العرض بالكامل في باريس.
وكتب أوكولي على وسائل التواصل الاجتماعي: «بالطبع سأتعاون بشكل كامل مع جميع السلطات المختصة، وأنا على ثقة بأن أي تحقيق سيبرئ ساحتي».
ويواجه أوكولي 33 عاماً، عقوبة الإيقاف لمدة تصل إلى أربع سنوات ما لم يثبت براءته من نتيجة اختبار المنشطات الإيجابية.
وسبق أن فاز أوكولي ببطولة العالم في وزن الكروزر، وانتقل إلى وزن الثقيل، وهو المصنف الأول عالمياً من قبل المجلس العالمي للملاكمة، والذي يحمل حزامه حاليًا أولكسندر أوسيك.
وكتب أوكولي اليوم الثلاثاء: «أتمنى حقًا أن يسود المنطق، قبل أن يتسرع أحد في تخيل الأسوأ، أريد أن أنوه إلى أنه بعد إصابتي في عضلة ذراعي العام الماضي، تعرّضت لإصابة في المرفق في نفس الذراع خلال هذا المعسكر التدريبي. تلقّيتُ العلاج اللازم، وها نحن الآن».
وقالت كوينزبيري إن أوكولي خضع لاختبارات الكشف عن المنشطات من قبل الوكالة الطوعية لمكافحة المنشطات قبل بطولة باريس في بورت دو لا شابيل.
وكان يوكا، خصم أوكولي المرتقب، قد فاز بالميدالية الذهبية في وزن فوق الثقيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
وقد أُوقف يوكا لمدة عام واحد من قِبل الوكالة الفرنسية لمكافحة المنشطات في عام 2018 لرفضه الخضوع لاختبار المنشطات ثلاث مرات خلال عام واحد.

