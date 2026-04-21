مونديال 2026.. طرح تذاكر جديدة للبيع



واشنطن (أ ف ب)

يطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم غد الأربعاء، قبل 50 يوما من انطلاق المونديال في أميركا الشمالية، حصة جديدة من التذاكر للمباريات الـ104 في العرس العالمي المقرر 11 يونيو، كما أعلن اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة العالمية في بيان «ستباع التذاكر وفق مبدأ الأولوية بالأسبقية، وستتم عمليات الشراء في الوقت الحقيقي حسب توفرها»، موضحة أن البيع سيبدأ عند الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش على موقعها الرسمي.

وتابعت «إضافة إلى هذه الدفعة من التذاكر، ستستمر دفعات أخرى في الطرح بانتظام حتى المباراة النهائية في 19 يوليو»، وذلك أيضا رهن توفرها.

وأوضحت متحدثة باسم الفيفا، أن مرحلة البيع هذه تشمل تذاكر «الفئات من 1 إلى 3 ومقاعد الصفوف الأولى، حسب المباراة».

وأضافت «لا تزال مبيعات التذاكر قوية مع اهتمام مرتفع بجميع المباريات».

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، أنه تم بيع أكثر من خمسة ملايين تذكرة حتى الآن، من أصل نحو سبعة ملايين تذكرة مطروحة للبطولة، مع احتساب طاقات الاستيعاب للملاعب الـ16 في مونديال 2026.

وتتوقع الهيئة العالمية تحطيم الرقم القياسي التاريخي البالغ 3.5 ملايين تذكرة مباعة في نسخة 1994 من كأس العالم.