الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
16 لاعباً يمثلون الإمارات في «العربية لألعاب القوى»

22 ابريل 2026 02:18

دبي (وام)

أعلن اتحاد ألعاب القوى، اعتماد مشاركة 16 لاعباً ولاعبة في البطولة العربية للشباب والشابات الـ21 المقررة في تونس، في الفترة من 26 إلى 30 أبريل الجاري.
وينافس المنتخب في مسابقات 100 و200 و400 و800، و1500 متر، و100 و400 متر حواجز، و3 آلاف موانع، والوثب العالي والطويل والوثب بالعصا، ورمي القرص والمطرقة.
وأوضح الاتحاد في بيان له أن القائمة تضم 6 لاعبين هم: محمد العلي، وعبدالقدوس علي، وسعيد عمر، وناصر الكعبي، ومحمد المصعبي، وعبدالله موشود، و10 لاعبات هن: أروى علي، وعزة ناصر، وليلى أحمد، وعائشة محمد، وسلمى المري، واليازية طارق، وسارة فهد، وسمر صالح، وشهد راشد، وعلياء المهيري.
وأكد علي غزوان، مدير المنتخب الوطني، أن البطولة العربية بتونس محطة جديدة في المشاركات الخارجية وأن الطموحات فيها كبيرة للمنافسة على المراكز الأولى، وإظهار التطور اللافت الذي تشهده هذه الرياضة، في ظل وجود العناصر الواعدة، مشيراً إلى أن المنتخب في أفضل درجات الاستعداد لخوض التحدي على المراكز الأولى أمام منتخبات متطورة تمتلك قدرات مميزة من اللاعبين واللاعبات.

