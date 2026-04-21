«الأبيض» يحصل على 41 يوماً من التجمعات الموسم المقبل

معتز الشامي (أبوظبي)



استقرت إدارة المنتخبات باتحاد الكرة على الاكتفاء بحصول منتخبنا الوطني على مدة 6 أيام للتحضير للمشاركة في «خليجي 27»، المقرر لها 23 سبتمبر المقبل في مدينة جدة، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، بينما تم الاكتفاء بمنح المنتخب أسبوعاً قبل كأس آسيا 2027 التي تقام في السعودية.

يشهد الموسم المقبل ضغطاً للروزنامة بفعل جدول مباريات المشاركة في دوري أبطال آسيا النخبة ودوري الأبطال2، حيث يتوقع أن يمثل دورينا قارياً بـ 5 فرق بين البطولتين.

وتتبع إدارة المنتخبات بالاتحاد، سياسة التجمعات القصيرة للمنتخب، حيث أشارت المتابعات إلى أن المنتخب سيدخل معسكراً مغلقاً في دبي للتحضير للمشاركة في خليجي 27، بعد الجولة الخامسة من الدوري وتحديداً في 17 سبتمبر المقبل، كما سيحصل مجدداً على 9 أيام من التجمع بمعسكر مغلق في نوفمبر المقبل للفترة من 9 إلى 17 من الشهر نفسه.

ويحصل المنتخب على 9 أيام أخرى في معسكر مارس 2027، للفترة من 22 إلى 30 من الشهر نفسه، على أن يخوض خلاله تجربتين دوليتين وديتين، ضمن مشروع دوري الأمم الآسيوية المتوقع انطلاقه بعد كأس آسيا لمنتخبات القارة، على غرار دوري الأمم الأوروبية، ويختتم جدول معسكرات منتخبنا الوطني بتجمع عقب نهاية الموسم مباشرة، للفترة من 6 وحتى 15 يونيو المقبل، وهو ما يقرب من 10 أيام، بإجمالي تجمعات تصل إلى 41 يوماً، للمشاركات المختلفة أو لخوض تجارب دولية ودية خلال الموسم المقبل.