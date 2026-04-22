برايتون يطلق رصاصة الرحمة على تشيلسي!

لندن(رويترز)

سجل فردي كادي أوغلو لاعب برايتون آند هوف ألبيون هدفاً مبكراً، ​قبل أن يضيف جاك هينشلوود وداني ويلبيك هدفين في الشوط الثاني، ليقودوا فريقهم إلى فوز عريض على تشيلسي ⁠بثلاثة أهداف دون مقابل، ويضاعفوا معاناة الفريق اللندني ​في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ​القدم على ملعب أميركان ⁠إكسبريس، في مباراة أشبه برصاصة الرحمة علي فريق شبه عاجز.

وبهذه ​النتيجة، ارتقى برايتون إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متقدماً بنقطتين على تشيلسي، الذي حقق فوزاً واحداً فقط ‌في آخر تسع مباريات له في ‌الدوري. ويواجه الفريق خطر الغياب عن المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، في حال عجزه عن الخروج ​من دوامة نتائجه السلبية.

وجاء هدف التقدم لبرايتون مبكراً في الدقيقة الثالثة، حين استثمر كادي أوغلو ركلة ركنية. وكاد هينشلوود أن يعزز النتيجة في الدقيقة 18، ‌إلا أن محاولته الضعيفة، ​رغم خلو المرمى، أُبعدت من على الخط. وعانى تشيلسي هجومياً في الشوط الأول، إذ فشل في تسديد أي كرة ​على المرمى خلال ‌أول ⁠45 دقيقة. ‌

ورغم أن دخول ‌البديل أليخاندرو جارناتشو منح هجوم الفريق دفعة نسبية، فإن هينشلوود نجح ⁠في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56، ​قبل أن يختتم داني ويلبيك الثلاثية بهدف متأخر. وتعد هذه الخسارة الخامسة على التوالي لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن ينجح في تسجيل أي هدف، ليزداد ​موقفه تعقيدا في صراع المنافسة على المراكز ​الأوروبية.