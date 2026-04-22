برشلونة يُطارد «الـ100 نُقطة» من أجل «الإنجاز التاريخي»

عمرو عبيد (القاهرة)

يذكر تاريخ بطولات الدوري الأوروبية الكُبرى، أن 4 فِرق فقط، تمكّنت من حصد 100 نقطة أو أكثر، خلال موسم واحد، مُنح كلٌّ منها اللقب المحلي، برقم قياسي «نادر»، لكنه يُشير أيضاً إلى أن هذا الإنجاز لم يتحقق سوى مرة واحدة لكل فريق، ولهذا، يبدو احتمال وصول برشلونة في الموسم الحالي إلى «المئوية»، حال تحقيقه رغم صعوبته، حدثاً غير عادي على الإطلاق.

لأنه سيكون «الثاني» في مسيرة «البارسا» بـ«الليجا»، صانعاً تاريخاً جديداً لم يسبقه إليه أي فريق أوروبي آخر، في البطولات الـ5 الأكبر في «القارة العجوز»، وكان برشلونة تحت قيادة المُدرب «الراحل» تيتو فيلانوفا، قد تُوّج بلقب الدوري الإسباني، في موسم 2012-2013، جامعاً 100 نقطة، بحصد 32 فوزاً مقابل 4 تعادلات وهزيمتين، وسجّل «البلوجرانا» وقتها 115 هدفاً، مقابل 40 في مرماه.

ويحتاج برشلونة مع هانسي فليك إلى الفوز في الـ7 مباريات المُتبقية، من عُمر «الليجا» الحالية، بداية من مباراة الليلة أمام سيلتا فيجو، ليُضيف وقتها 21 نُقطة كاملة، إلى رصيده الحالي، 79، ليبلغ النقطة رقم 100، وهو ما يعني أن «بارسا فليك» قد يُصبح الفريق الأوروبي الوحيد، بين أندية «الـ5 الكبار»، الذي يُكرّر إنجازه «المئوي» للمرة الثانية.

المُثير أن «الغريم»، ريال مدريد، كان البادئ بهذا الإنجاز، في القارة الأوروبية، عندما فاز بلقب «الليجا 2011-2012»، ليسبق إنجاز برشلونة بعام واحد فقط، وحصد «الملكي» الـ100 نُقطة بنفس عدد مباريات الفوز والتعادل والهزيمة، التي أعادها «البارسا» في الموسم التالي، لكن جوزيه مورينيو قاد وقتها «الريال» إلى تسجيل 121 هدفاً، واهتزت شباكه 32 مرة فقط، في صورة فنية مُختلفة لـ«سبيشل ون».

وبعد «عملاقي الليجا»، جاء الدور على يوفنتوس في إيطاليا، وقت تتويجه بـ«سيري آ 2013-2014»، الذي صادف تحقيقه اللقب الثلاثين في تاريخه، حيث جمع «السيدة العجوز» مع مُدربه المُتميّز، أنطونيو كونتي، 102 نقطة، وهو الحصاد الأكبر على الإطلاق في هذا الصدد، بعد فوز «البيانكونيري» في 33 مباراة، وتعادله في 3، مقابل الخسارة مرتين، وسجّل 80 هدفاً واستقبل 23.

أما «عملاق» إنجلترا في الحقبة الحديثة، مانشستر سيتي، وتحت قيادة «الفيلسوف» بيب جوارديولا، فكان على موعد مع هذا الإنجاز الوحيد في «البريميرليج»، عندما حصد 100 نُقطة في موسم «الأرقام القياسية المُذهلة»، 2017-2018، على نفس طريقة «الريال» و«البارسا»، فيما يتعلّق بمرات الفوز والتعادُل والهزيمة، لكن «سيتي بيب» أحرز 106 أهداف واهتزت شباكه 27 مرة.

وقبل تغيير نظام اللعب في الدوري الفرنسي، الذي قلّص عدد الفريق من 20 إلى 18، بداية من موسم 2023-2024، كان باريس سان جيرمان قريباً من إنجاز «المئوية»، في موسم 2015-2016، لكنّه توقّف عند 96 نُقطة فقط، وبات من الصعب الوصول إلى 100 نقطة حالياً في «ليج ون»، مثلما هو حال «البوندسليجا»، بإجمالي 34 جولة في كل بطولة، حيث كان بايرن ميونيخ صاحب أكبر عدد من النُقاط في نُسخة 2012-2013، بإجمالي 91 نُقطة.