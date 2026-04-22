مقارنة كاريك وسولشاير تضع إدارة «يونايتد» أمام القرار المصيري!

معتز الشامي (أبوظبي)

عزّز مايكل كاريك حظوظه في الترشح لمنصب المدير الفني الدائم لمانشستر يونايتد، بعد أن ضمن عملياً التأهل لدوري أبطال أوروبا قبل 5 جولات فقط من نهاية الموسم.

وأحدث كاريك نقلة نوعية في مسيرة يونايتد منذ توليه المهمة خلفاً للبرتغالي روبن أموريم في أوائل يناير، حيث ارتقى بالفريق من المركز السابع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتجلى تأثير كاريك الهائل في أن يونايتد حصد نقاطاً (26 نقطة) أكثر من أي نادٍ آخر منذ توليه المسؤولية (12 مباراة).

والسؤال المهم هو ما إذا كان المدرب البالغ من العمر 44 عاماً، سيمنح زمام الأمور بشكل دائم، رغم تصريح كاريك نفسه بأنه لم يتلقَ أي إشارة إلى قرار محتمل، قائلاً لقناة TNT: «الأمر ليس بيدي. أريد أن أكون جزءاً من النادي، وأن أساهم في بناء الفريق. سأبذل قصارى جهدي ما دمت هنا»، وبطبيعة الحال، تمّت مقارنة تأثير كاريك بتأثير أولي جونار سولشاير في عام 2019، عندما تم تعيين النرويجي بشكل دائم، بعد مقارنة لبداية كل منهما في تدريب مانشستر يونايتد كمدربين مؤقتين.

وبتحليل أداء المدربين، بعيداً عن إحصائيات كاريك في فترة توليه منصب المدرب المؤقت لـ3 مباريات في عام 2021، حيث تولى اللاعب الدولي الإنجليزي السابق منصب مدرب الفريق الأول بعد إقالة سولشاير، لكن لم يكن هناك أي احتمال واقعي لتوليه المنصب بشكل دائم.

ويتفوق سجلُّ سولشاير في أول 12 مباراة له على رأس الفريق بشكل طفيف على كاريك، حيث حصد النرويجي 31 نقطة، مقابل 26 نقطة للإنجليزي، كانت 3 من أول 12 مباراة لسولشاير في بطولات الكأس، ولكن تم استخدام النقاط لأغراض المقارنة فقط.

وسجّل مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير أهدافاً أكثر في بداية الموسم، واستقبل أهدافاً أقل، وكان معدل نقاطه في المباراة الواحدة أفضل بكثير 2.58 مقابل 2.17. أما كاريك، فقد واجه جدول مباريات أصعب بكثير في البداية، وقاد يونايتد إلى انتصارات مثيرة على مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام في 3 من مبارياته الأربع الأولى.

ورغم الخسارتين المتتاليتين أمام أرسنال وولفرهامبتون، تم تعيين سولشاير مدرباً دائماً بعد 19 مباراة، بينما سيُنهي كاريك الموسم بقيادة يونايتد في 17 مباراة فقط.

ولا شك أن كاريك قدّم أداءً رائعاً يؤهله لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل، وهذا مدعوم بنقص البدائل الموثوقة من الطراز الرفيع، لكن إدارة يونايتد أمامها قرار مصيري بعد الفشل في اختيار أموريم.