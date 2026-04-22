ثلاثي الهجوم.. نقطة ضعف تُهدد حلم أرسنال!

معتز الشامي (أبوظبي)

برغم الأداء الذي قدّمه أرسنال على ملعب الاتحاد، والذي انتهى بالهزيمة أمام مانشستر سيتي، ليصبح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في يد فريق بيب جوارديولا. إلا أنه لا يمكن اتهام أرسنال بالتقصير، حيث أظهر عزيمة أكبر من معظم مبارياته الأخيرة، وبدا الفريق أكثر خطورة وانسيابية بوجود كاي هافرتز في الهجوم، وإيبيريتشي إيزي على الجناح الأيسر.

وكانت اللمسة الأخيرة هي المشكلة، حيث لم يحالف إيزي الحظ في تسجيل هدف من تسديدة رائعة بقدمه اليسرى بعد أن ارتطمت بالقائم، بينما أهدر هافرتز فرصتين محققتين.

وعلى مدار الموسم، افتقر ثلاثي هجوم أرسنال إلى الحيوية، ومع تراجع مستوى بوكايو ساكا، لم يعد الفريق يمتلك نجوماً بارزين في خط الهجوم.

وحالياً، لا يملك ميكيل أرتيتا في خط هجومه لاعبا يستطيع قلب مجريات المباراة بلمسة سحرية، هذا يعني وجود علامات استفهام حول بعض الصفقات.

ويعد جابرييل مارتينيلي، بديلاً فعالاً عندما يكون أرسنال متقدماً في النتيجة، إلا أنه ليس بمستوى فريق يسعى للفوز باللقب، ويقدم لياندرو تروسارد أداءً جيداً، لكنه أيضاً ليس في المستوى المطلوب ليكون الجناح الأيسر الأساسي.

وتعاقد النادي مع فيكتور جيوكيريس ونوني مادويكي الصيف الماضي مقابل 123 مليون يورو، لكن هل سيجد أي منهما مكاناً في التشكيلة الأساسية، عندما يكون جميع اللاعبين جاهزين؟ على الأرجح لا.

ولم يسهم أي مهاجم من أرسنال بأكثر من 20 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات. وسجل مارتينيلي هدفاً واحداً فقط في الدوري، وإن كان هدف التعادل المهم ضد مانشستر سيتي على ملعب الإمارات، في وقت سابق من الموسم.

وفي حال اقتصار الحكم على الأهداف فقط، فإن مهاجمي أرسنال الثلاثة الأكثر غزارة تهديفية هذا الموسم، وهم، جيوكيريس (18 هدفاً)، ومارتينيلي (11 هدفاً)، وساكا (9 أهداف)، سجلوا مجتمعين 38 هدفاً فقط.

ومع المقارنة بأكثر ثلاثيات الهجوم غزارة تهديفية في أرسنال خلال المواسم العشرة الماضية، نجد أن ثلاثي هذا الموسم يحتل مرتبة متدنية.

وفي 3 مواسم فقط من المواسم العشرة الماضية، سجل أرسنال عدداً أقل من الأهداف من ثلاثي هجومه، 37 هدفاً في موسم 2017/18، و29 هدفاً في موسم 2021/22، و37 هدفاً في الموسم الماضي.

وبالعودة إلى موسم 2016/17، سجل ثلاثي هجوم أرسنال، أليكسيس سانشيز (30 هدفاً)، وثيو والكوت (19 هدفاً)، وأوليفييه جيرو (16 هدفاً)، مجتمعين 65 هدفاً.

وبمقارنة ثلاثي هجوم أرسنال بأفضل ثلاثيات الهجوم في أوروبا، فنرى أن بايرن ميونيخ يتصدر قائمة أكثر ثلاثيات الهجوم غزارة بالأهداف هذا الموسم، حيث سجل هاري كين (51 هدفاً)، ولويس دياز (24 هدفاً)، ومايكل أوليس (18 هدفاً) مجتمعين 91 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم. ويتجاوز هذا الرقم ضعف مجموع أهداف أفضل ثلاثي هجوم في أرسنال.

ويحتل ثلاثي أرسنال الهجومي الأكثر غزارة تهديفية، المركز الثالث عشر، في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وهذه الأرقام تبرز افتقار الفريق للنجوم البارزين في خط هجومه. إذا فشل الفريق في الفوز بأي لقب هذا الموسم مرة أخرى، فسيكون السبب الرئيس هو أداء ثلاثي الهجوم.