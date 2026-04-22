روسينيور يهاجم لاعبي تشيلسي: الوضع لم يعد مقبولاً!

برايتون(أ ف ب)

هاجم مدرب تشيلسي ليام روسينيور لاعبي فريقه بعد الخسارة "غير المقبولة" أمام برايتون 0-3 أمس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، متهماً إياهم بالافتقار إلى "الرغبة والروح والشجاعة".

ومني فريق روسينيور بهزيمة خامسة توالياً في الدوري الممتاز، ما شكل ضربة قاسية لآماله بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما تراجع إلى المركز السابع قبل 4 مراحل على نهاية الموسم، بفارق 7 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم.

وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها تشيلسي خمس مباريات متتالية في الدوري من دون تسجيل أي هدف منذ عام 1912.

ومع تلقيه سبع هزائم في آخر ثماني مباريات بجميع المسابقات، لم يحقق الـ"بلوز" سوى فوز واحد في آخر تسع مباريات له في الدوري.

وحمّل روسينيور الذي سمع هتافات تطالب بإقالته من جماهير تشيلسي الغاضبة، لاعبيه المسؤولية في هجوم لاذع عقب المباراة، قائلاً: "دافعت عن اللاعبين في بعض الأوقات عندما كان ذلك هو التصرف الصحيح، لكني لا أستطيع الدفاع عن هذا الأداء. لا يمثل هذا نادي تشيلسي، ولا يمثل أي شيء أطلبه من هذه المجموعة، وهذا يجب أن يتغير".

وأضاف: "أشعر كأني مخدر من شدة الغضب. أتحدث دائماً عما أراه، وما شاهدته كان غير مقبول. الأهداف التي استقبلناها غير مقبولة، وهذا أمر يجب أن أتحمل مسؤوليته. ما حدث الليلة لم يكن تكتيكياً. كان الأمر يتعلق بالرغبة والروح والشجاعة، ولم أر ما يكفي من ذلك".

وواصل "الأداء لم يكن قريباً أبداً من المستوى المطلوب، وعلينا أن نتحسن".

ويواجه فريق روسينيور خطر الغياب عن الساحة القارية الموسم المقبل وليس دوري الأبطال فقط، إذا لم يتمكن من إيقاف هذه السلسلة الكارثية.

وسيتواجه تشيلسي مع ليدز في نصف نهائي كأس إنجلترا الأحد، مع إدراكه أن الهزيمة في ويمبلي قد تدفع روسينيور إلى حافة الإقالة بعد أشهر فقط من قدومه من ستراسبورج الفرنسي لخلافة الإيطالي إنزو ماريسكا.

وعن كيفية قلب الأمور في الفريق، قال روسينيور "لدي أفكاري الخاصة، ولست هنا لتقديم الأعذار. ما حدث كان غير مقبول من الجميع، وأنا على رأسهم. يجب أن يتغير ذلك".

وأضاف "كنا بعيدين تماماً عن المستويات المطلوبة. الالتحامات، الصراعات الثنائية، الاندفاع، الروح، الطاقة، الشغف، كل شيء كان غائبا، وهذا هو سبب خسارتنا".

وتابع "سأنظر إلى الفريق، سأنظر إلى الأفراد، وسأبحث عن تشكيلة أستطيع الوثوق بها لأداء أساسيات كرة القدم. هذا أمر علينا تعديله بسرعة كبيرة. المسألة تتعلق بالمحاسبة".

وأكد روسينيور هذا الأسبوع أن ملاك تشيلسي كانوا "رائعين" في دعمهم له رغم التراجع المقلق في النتائج.

وقال الشريك في ملكية النادي، الإيراني-الأميركي بهداد إقبالي، إن تشيلسي لا يزال متفائلاً بالنجاح على المدى الطويل تحت قيادة روسينيور.

لكن الأجواء المحيطة بتشيلسي باتت تزداد توتراً.

وزاد المدافع تريفوه تشالوباه من حدة التباين حين قدم تقييماً مختلفاً تماماً عن روسينيور في ما يتعلق بأخلاقيات العمل داخل الفريق.

وقال "شخصياً، أعتقد أن اللاعبين بذلوا مجهوداً كبيراً. الجميع في غرفة الملابس مرهق. الأمر لا يتعلق بالجهد إطلاقاً. قدمنا كل ما لدينا، لكننا خسرنا"، مضيفاً "لقد ركضنا اليوم. يمكنكم الحديث عن الإحصاءات كيفما شئتم، لكني أرى أن اللاعبين متعبون".

وأكد تشالوباه أن لاعبي تشيلسي يشعرون بالإحباط ذاته الذي يشعر به المدرب والجماهير، مضيفاً: "كلاعبين، علينا أن نتحمل مسؤولية الأداء. نعرف تماماً مدى دعم المشجعون لنا وندرك أنهم محبطون من النتائج".

وشدد "علينا أن نبقى إيجابيين. السلبية لن تساعد. بقاؤنا سلبيين أو التوقف عند الماضي لن يساعدا الوضع".