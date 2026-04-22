الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
«دبي للسلة» يتصدر «الأدرياتيكي» ويتأهل إلى «الإقصائية»

22 ابريل 2026 12:21

دبي (وام)
حسم فريق دبي لكرة السلة صدارة مرحلة الـ 8 الكبار في دوري رابطة الأندية الأدرياتيكية "ABA" لموسم 2025 -2026، بعد فوزه خارج أرضه على فريق بوسنة بي إتش تيليكوم بنتيجة 92 - 64 في سراييفو، ليؤكد جاهزيته لخوض الأدوار الإقصائية.
وضمن الفريق بهذا الانتصار إنهاء المرحلة في المركز الأول، ما يمنحه أفضلية اللعب على أرضه خلال الدور ربع النهائي، المقرر انطلاقه في مايو المقبل، والذي يقام بنظام الأفضل من ثلاث مباريات.
وفرض نادي دبي سيطرته منذ البداية، لينهي الشوط الأول بنتيجة 46 -31، واستمر الأداء القوي في الشوط الثاني، مع حفاظ الفريق على نسق الضغط الهجومي والدفاعي، ما ساهم في توسيع الفارق تدريجياً، لينهي المباراة بفوز عريض 92-64.
وشهدت المواجهة تألقاً جماعياً، حيث سجل 6 لاعبين أرقاماً مزدوجة، يتقدمهم دجنان موسى بـ15 نقطة، فيما أضاف كل من كينان كامنجاش وبرونو كابوكولو 13 نقطة، وسجل مفيوندو كابينجيلي 12 نقطة، وفيلب بيتروسيف 11 نقطة، وأليكسا أفراموفيتش 10 نقاط.

أخبار ذات صلة
«دبي للسلة» يدخل مرحلة الحسم لخطف بطاقة «الإقصائية»
«دبي للسلة» يتخطى موناكو ويعزز حظوظه في «اليوروليج»
"شخبوط الطبية" تحقق إنجازاً نوعياً في زراعة جذع الدماغ السمعي للأطفال بأبوظبي
علوم الدار
"شخبوط الطبية" تحقق إنجازاً نوعياً في زراعة جذع الدماغ السمعي للأطفال بأبوظبي
اليوم 12:38
"مجلس الفكر والمعرفة" يناقش دور الإعلام والمجتمع في أوقات الأزمات
التعليم والمعرفة
"مجلس الفكر والمعرفة" يناقش دور الإعلام والمجتمع في أوقات الأزمات
اليوم 12:26
«ابن سليّم» يُشيد بجهود التطوير والتحسينات بموسم الفورمولا-1
«ابن سليّم» يُشيد بجهود التطوير والتحسينات بموسم الفورمولا-1
اليوم 12:24
«دبي للسلة» يتصدر «الأدرياتيكي» ويتأهل إلى «الإقصائية»
الرياضة
«دبي للسلة» يتصدر «الأدرياتيكي» ويتأهل إلى «الإقصائية»
اليوم 12:21
«أبيض الشاطئية» يدشن مشوار «الألعاب الآسيوية» بمواجهة إيران
الرياضة
«أبيض الشاطئية» يدشن مشوار «الألعاب الآسيوية» بمواجهة إيران
اليوم 12:06
