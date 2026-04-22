الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الانضباط الآسيوية» تطلب الاستماع لمحادثة «طاقم الفار»

22 ابريل 2026 14:53

معتز الشامي (أبوظبي)
أكدت مصادر بالاتحاد الآسيوي، التزام الاتحاد القاري بتطبيق القوانين واللوائح، في ظلّ لجان مستقلة عاملة ستقدم تقارير رسمية لا تقبل الشك، ولا تجامل طرفاً على حساب آخر، وفيما يتعلق باحتمالية العودة لتسجيل المحادثة بين طاقم الفار والحكم الأسترالي، الذي قرر إلغاء الهدف، أشارت المصادر إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وربما تشهد استماع لجنة الانضباط لتسجيل محادثة طاقم الفار مع طاقم التحكيم، إذا ما استدعى الأمر ذلك، ووفق ما يترآى للجنة المحايدة، ووفق اللوائح والبروتوكول المعمول به، حتى تتم مراجعة كل ما يخصّ الشكوى بنزاهة وشفافية، قبل إصدار القرار الذي عادة ما يكون قانونياً ومحايداً تماماً.
وكان الحكم الأسترالي إيفانز، قد أشار باستئناف اللعب برمية تماس من نصف ملعب «الفرسان»، وذلك بعد إجراء استبدال الفريق الياباني، وبالفعل تم استئناف اللعب وتحولت رمية التماس إلى هجمة انتهت بتسديدة صاروخية لبالا سكنت شباك ماتشيدا في الدقيقة 93، وبينما كانت المباراة تتجه للأشواط الإضافية، في مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إذا بالفار يستدعي الحكم لإلغاء الهدف.
وهو ما أخطأ فيه الأسترالي بمنح لاعب شباب الأهلي قراراً باستئناف اللعب، خلال عملية استبدال ماتشيدا الياباني للاعب، الذي نزل إلى أرض الملعب بالفعل، وشارك في اللعبة التي جاء منها الهدف، ما أدى لاحتجاج لاعبي شباب الأهلي على قرار إلغاء هدف التعادل، وتقدمت إدارة النادي بشكوى رسمية تطالب بإعادة المباراة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©