«الانضباط الآسيوية» تطلب الاستماع لمحادثة «طاقم الفار»

معتز الشامي (أبوظبي)

أكدت مصادر بالاتحاد الآسيوي، التزام الاتحاد القاري بتطبيق القوانين واللوائح، في ظلّ لجان مستقلة عاملة ستقدم تقارير رسمية لا تقبل الشك، ولا تجامل طرفاً على حساب آخر، وفيما يتعلق باحتمالية العودة لتسجيل المحادثة بين طاقم الفار والحكم الأسترالي، الذي قرر إلغاء الهدف، أشارت المصادر إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وربما تشهد استماع لجنة الانضباط لتسجيل محادثة طاقم الفار مع طاقم التحكيم، إذا ما استدعى الأمر ذلك، ووفق ما يترآى للجنة المحايدة، ووفق اللوائح والبروتوكول المعمول به، حتى تتم مراجعة كل ما يخصّ الشكوى بنزاهة وشفافية، قبل إصدار القرار الذي عادة ما يكون قانونياً ومحايداً تماماً.

وكان الحكم الأسترالي إيفانز، قد أشار باستئناف اللعب برمية تماس من نصف ملعب «الفرسان»، وذلك بعد إجراء استبدال الفريق الياباني، وبالفعل تم استئناف اللعب وتحولت رمية التماس إلى هجمة انتهت بتسديدة صاروخية لبالا سكنت شباك ماتشيدا في الدقيقة 93، وبينما كانت المباراة تتجه للأشواط الإضافية، في مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إذا بالفار يستدعي الحكم لإلغاء الهدف.

وهو ما أخطأ فيه الأسترالي بمنح لاعب شباب الأهلي قراراً باستئناف اللعب، خلال عملية استبدال ماتشيدا الياباني للاعب، الذي نزل إلى أرض الملعب بالفعل، وشارك في اللعبة التي جاء منها الهدف، ما أدى لاحتجاج لاعبي شباب الأهلي على قرار إلغاء هدف التعادل، وتقدمت إدارة النادي بشكوى رسمية تطالب بإعادة المباراة.