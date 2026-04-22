الأسترالي إيفانز.. تاريخ من الجدل التحكيمي!

معتز الشامي (أبوظبي)

أعادت إدارة الحكم الأسترالي شون إيفانز لمواجهة شباب الأهلي وماتشيدا أمس في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، اسمه للواجهة، بعد إلغاء هدف قاتل لشباب الأهلي في الدقيقة 93 ما يعيد فتح ملف الحكم، للكشف عن ماضيه المثير مع القرارات الجدلية الذي ارتبط بإيفانز .

وتقدم شباب الأهلي باحتجاج رسمي إلى لجنة الانضباط الآسيوية، وطالب بإعادة اللقاء، فيما لا تزال اللجان المعنية بالاتحاد القاري، تعد تقاريرها حول الواقعة لرفعها إلى لجنة الانضباط تمهيدا لاتخاذ قرار خلال ساعات.

غير أن الحكم الأسترالي إيفانز، عرف عنه ارتكاب أخطاء مثيرة في مسيرته، ما يعني أن شباب الأهلي ليس أول حالة جدلية للحكم نفسه،ونرصدها في التقرير التالي.

حيث كانت له أخطاء معترف بها رسمياً من الاتحاد الأسترالي مثل وقائع عام 2022، عندما اعترف اتحاد الكرة في بلاده بوقوعه في خطأين مؤثرين خلال مباراة ملبورن سيتي ومارينرز، بين احتساب ركلة جزاء غير صحيحة وتجاهل أخرى واضحة، في واحدة من أشهر الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

كما واجه إيفانز انتقادات حادة بسبب تساهله في بعض الحالات العنيفة، أبرزها رفض طرد لاعب بعد تدخل قوي تسبب في إصابة منافسه، خلال مباراة أديلايد وويسترن سيدني عام 2016, ما أثار غضب الأندية حول دقته في تقييم اللقطات الحاسمة.

وتعرض إيفانز لانتقادات بعد بطاقات حمراء مثيرة للجدل، وسط آراء فنية اعتبرت بعض قراراته مبالغاً فيها وغير متسقة مع نفس معاييره داخل المباراة، كما ارتبط اسمه مبكراً بتجارب مثيرة للجدل مع تقنية الفيديو، في مباراة ويلينجتون وسيدني عام 2017، بسبب قرارات متضاربة بعد المراجعة، ما جعله نموذجاً لحكم يثير الانقسام في كيفية استخدامه للتقنية وتأثيرها على قراراته النهائية.

ورغم تصنيفه الدولي وخبرته، يبقى شون إيفانز حكماً يجمع بين الثقة والجدل، وهو ما يضع أي مباراة يديرها تحت الضغط، خاصة في مواجهات قارية حساسة مثل لقاء شباب الأهلي وماتشيدا في نصف نهائي النخبة أمس.