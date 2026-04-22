جنابري: «انتهى حلم كأس العالم مع ألمانيا للأسف»

جنابري: «انتهى حلم كأس العالم مع ألمانيا للأسف»
22 ابريل 2026 21:45


ميونيخ (أ ف ب)
أكّد الدولي سيرج جنابري غيابه عن صفوف منتخب ألمانيا المشارك في مونديال 2026 لكرة القدم، بسبب إصابته بتمزق عضلي على مستوى العضلة الضامة في الفخذ الأيمن نهاية الأسبوع الماضي مع فريقه بايرن ميونيخ.
وكتب جنابري (30 عاماً) عبر حسابه في إنستغرام «كانت الأيام الماضية صعبة. موسم بايرن ما زال يحمل الكثير بعد ضمان لقب جديد في البوندسليجا نهاية هذا الأسبوع. أما حلم كأس العالم مع ألمانيا فقد انتهى للأسف».
وأضاف اللاعب الذي بدأ مسيرته الاحترافية في أرسنال «مثل بقية الشعب، سأشجع الشباب من المنزل. الآن حان وقت التركيز على التعافي والعودة من أجل فترة الإعداد للموسم الجديد».
وكان بايرن أعلن مساء السبت أنه سيضطر للاستغناء عن خدمات جنابري «لفترة طويلة»، من دون تحديد مدة الغياب بدقة. وتحدثت وسائل إعلام ألمانية عن غياب يتراوح بين شهرين وأربعة أشهر. وبذلك يُجبر المهاجم على إنهاء موسمه مع بايرن، وبالتالي التخلي عن المشاركة في كأس العالم.
وضمِن النادي البافاري إحراز لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الألماني، الأحد، ولا يزال ينافس على جبهتين أخريين، إذ يواجه باير ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا اليوم الأربعاء، كما يخوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب (الذهاب 28 أبريل في باريس، والإياب في 6 مايو في ميونيخ).
ولتعويض غياب جنابري، يمكن لمدرب بايرن البلجيكي فنسان كومباني الاعتماد على العودة التدريجية لجمال موسيالا، بعد إصابته الخطيرة في مونديال الأندية في يوليو 2025.

أخبار ذات صلة
موهبة الكاميرون تضع كبار أوروبا في دائرة الصراع
مونديال 2026.. طرح تذاكر جديدة للبيع
منتخب ألمانيا
بايرن ميونيخ
سيرجي جنابري
كأس العالم
بايرن
جنابري
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
اليوم 19:49
منصور بن زايد: بناء منظومة زراعية قوية توجه استراتيجي يعزز أمننا الغذائي
علوم الدار
منصور بن زايد: بناء منظومة زراعية قوية توجه استراتيجي يعزز أمننا الغذائي
اليوم 21:19
بوفون: سقوط «الأزوري» أصعب من مشاهدة ألف كائن فضائي!
الرياضة
بوفون: سقوط «الأزوري» أصعب من مشاهدة ألف كائن فضائي!
اليوم 22:00
جنابري: «انتهى حلم كأس العالم مع ألمانيا للأسف»
الرياضة
جنابري: «انتهى حلم كأس العالم مع ألمانيا للأسف»
اليوم 21:45
رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 21:43
