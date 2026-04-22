اتحاد الكرة يرسل خطاب اعتراض لنظيره «الآسيوي»

معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت مصادر وثيقة الصلة بأزمة الهدف الملغى لشباب الأهلي أمام ماتشيدا الياباني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، عن تلقي الاتحاد الآسيوي خطاباً رسمياً من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، شدد فيه على أهمية تحمل لجان الاتحاد القاري مسؤولياتها، وضرورة تكليف أطقم تحكيم مؤهلة لإدارة المباريات الحاسمة على مستوى الأندية والمنتخبات، وتحري النزاهة والحياد، وللاعتراض على الأحداث التي صاحبت مباراة ممثل الكرة الإماراتية في نصف النهائي القاري مساء أمس.
كما حوى الخطاب تمسك الاتحاد الإماراتي بدعم شباب الأهلي في موقفه العادل، ومطالبه بتطبيق القانون وإعادة المباراة، لاسيما في باقي الخطوات التصعيدية داخل اللجان القضائية الداخلية بالاتحاد، بالإضافة للتأكيد على حق النادي في التصعيد داخلياً وخارجياً لدى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، حال عدم إنصاف ممثل الإمارات، في ظل وجود مخالفة لقانون اللعبة تستوجب ضرورة إعادة المباراة.
وكان الحكم الأسترالي شون إيفانز قد ألغى هدف التعادل الذي سجله لابا مهاجم شباب الأهلي بالدقيقة 93، أمام ماتشيدا زيلفيا، بعدما كان قد منح فريق شباب الأهلي إذن استئناف اللعب بعد عملية التبديل للفريق الياباني، ثم تدخلت تقنية «الفار» ليقتنع الحكم لاحقاً بتغيير قراره وإلغاء الهدف، وتقدم شباب الأهلي باحتجاج رسمي على إلغاء الهدف، وطالب بإعادة المباراة، وينتظر أن تفصل لجنة الانضباط في القرار النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتشير المتابعات إلى أن الخطاب الرسمي المرسل من الاتحاد الإماراتي، يأتي لتأكيد الدعم الكامل لممثل الكرة الإماراتية في المحفل القاري، ولحفظ حقوق الأندية الإماراتية، كما طالب الاتحاد بضرورة النظر في شكوى شباب الأهلي في أسرع وقت ممكن، وبشكل مباشر، خاصة أن قرارات التحكيم بشكل عام أثرت على الفريق في اللقاء القاري، وأضاعت جهود الإعداد والتحضير للمشاركة الفعالة في البطولة وفرص المنافسة على اللقب، وذكر خطاب الاتحاد التأكيد على صحة موقف شباب الأهلي، بناء على آراء خبراء التحكيم وقانون اللعبة.
وتأتي تلك الخطوة الرسمية التصعيدية من قبل الاتحاد للتأكيد على دعم ممثل الكرة الإماراتية في البطولة، فضلاً عن تسجيل موقف يعكس رفض اتحاد الكرة، تكرار الأخطاء والأزمات التي عانت منها كرتنا، كما عانى منها المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيتابع اتحاد الكرة عن كثب الخطوات كافة الخاصة بتلك القضية أولاً بأول؛ بهدف توفير كل سبل الدعم لنادي شباب الأهلي.

 

رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
