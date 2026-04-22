الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يتصدر المشهد بمواجهة البطائح والشارقة يتحدى الوحدة

العين يتطلع للفوز على البطائح للاقتراب من لقب الدوري (الاتحاد)
23 ابريل 2026 01:12

 معتصم عبدالله (أبوظبي)

يستأنف دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مشواره في جولاته الحاسمة، بعد توقف قصير دام نحو 12 يوماً، بالتزامن مع مشاركة أندية شباب الأهلي والوحدة والوصل في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.
وشهدت المشاركات القارية خروج ممثّلي دورينا، حيث ودّع شباب الأهلي نصف النهائي بالخسارة أمام ماتشيدا زيليفا الياباني 1-0، وسبقه الوحدة بالخسارة أمام الاتحاد السعودي 1-0 في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة، فيما أنهى الوصل مشواره في ربع النهائي بالخسارة أمام ضيفه النصر السعودي 4-0 في دوري أبطال آسيا 2.

وتتجه الأنظار إلى «جولات الحسم» الـ4 المتبقية، في ظل الصراع المثير على لقب الدوري، حيث يتصدر العين الترتيب برصيد 56 نقطة، بعدما وسّع الفارق إلى 4 نقاط أمام شباب الأهلي، بفوزه 3-2 في الجولة الماضية، فيما يمتد التنافس أيضاً إلى المراكز الخمسة الأولى المؤهلة للمشاركات القارية، في وقت تزداد فيه حدّة الصراع في القاع، مع وجود نصف أندية الدوري تحت تهديد الهبوط.
وتنطلق الجولة مساء اليوم بإقامة ثلاث مباريات، تجمع كلباء وبني ياس، والشارقة والوحدة في السادسة مساء، والبطائح والعين في الساعة التاسعة إلا الربع على استاد خالد بن محمد.
وتتواصل الإثارة غداً الجمعة بمواجهات الظفرة وعجمان، والوصل ودبا في السادسة مساء، والنصر والجزيرة في 20:45، فيما تأجلت مباراة شباب الأهلي وخورفكان إلى موعد لاحق، بسبب مشاركة «الفرسان» القارية التي اختتمها مؤخراً في جدة.
ويتطلع العين إلى قطع خطوة جديدة نحو حسم اللقب عندما يحلّ ضيفاً على البطائح صاحب المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، والذي يتمسك بدوره بآمال البقاء، ولن تكون مهمة «الزعيم» سهلة، رغم اقترابه من التتويج، إذ تفصله ثماني نقاط فقط عن حسم الدرع، في ظل سعيه لبلوغ المباراة الـ30 دون خسارة، أمام منافس لم يتعرض للخسارة في آخر 4 جولات.
وتسبق مواجهة البطائح والعين قمة مرتقبة بين الشارقة السابع (25 نقطة) وضيفه الوحدة الخامس (36 نقطة)، والتي تشهد الظهور الأول لمدرب «العنابي» الجديد حسن العبدولي، الذي تولى المهمة خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش، ليصبح رابع مدرب يقود الفريق هذا الموسم.
ويأمل العبدولي إعادة الوحدة إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من خمس مباريات دون فوز، وتحقيق دفعة معنوية قبل مواجهة العين المرتقبة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مطلع مايو المقبل.
وعلى استاد كلباء، تزداد أهمية مواجهة «النمور» (23 نقطة) وضيفه بني ياس (22 نقطة)، في ظل فارق النقطة الوحيد بين الفريقين، وسعيهما للابتعاد عن مناطق الخطر، مع أفضلية تاريخية لـ «السماوي» في المواجهات المباشرة.

 

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
العين
شباب الأهلي
الزعيم
الوحدة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©