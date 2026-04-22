الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«فيكتوري تيم» يرفع درجة استعداداته لبدء حملة الدفاع عن لقبه في «فورمولا -1»

«فيكتوري تيم» يرفع درجة استعداداته لبدء حملة الدفاع عن لقبه في «فورمولا -1»
22 ابريل 2026 23:07


دبي (وام)
رفع فريق «فيكتوري تيم» درجة تحضيراته للمشاركة في منافسات بطولة العالم للفورمولا ـ1 للزوارق السريعة 2026، التي يخوضها حاملاً للقب، وذلك عقب إعلان اللجنة المنظمة البرنامج الكامل للموسم الجديد، الذي يتضمن 7 جولات تقام في 5 دول.
وتنطلق منافسات الموسم من كالياري في إيطاليا، من 29 إلى 31 مايو المقبل، قبل أن تتجه البطولة إلى قيرغيزستان لإقامة ثاني الجولات في بحيرة إيسيك-كول خلال الفترة من 31 يوليو إلى 2 أغسطس، والتي تُعد أعلى موقع يستضيف سباقاً في تاريخ البطولة، بارتفاع يزيد على 1600 متر فوق سطح البحر.
وتتواصل المنافسات بجولتين متتاليتين في الصين، حيث يُعلن لاحقاً عن موقع الجولة الأولى المقررة بين 28 و30 سبتمبر، تليها جائزة شنغهاي الكبرى في منطقة باوشان يومي 3 و4 أكتوبر.
وتعود البطولة إلى الشرق الأوسط عبر جولة جدة الكبرى، من 27 إلى 29 نوفمبر، قبل إقامة جولة أخرى في المنطقة من 11 إلى 13 ديسمبر، على أن يُحدد موقعها لاحقاً.
وتُختتم منافسات الموسم في إمارة الشارقة، التي تستضيف الجولة الختامية على بحيرة خالد، من 18 إلى 20 ديسمبر، ضمن النسخة الـ25 من جائزة الشارقة الكبرى.
ويدخل فريق «فيكتوري تيم» الموسم الجديد بطموح الحفاظ على اللقب، بعد تتويجه في النسخة الماضية.

