الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

فوز شباب الأهلي والنصر في ذهاب نصف نهائي كأس الإمارات للسلة

22 ابريل 2026 23:14


دبي (وام)
حسم فريقا شباب الأهلي والنصر نتيجة مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الإمارات لكرة السلة للرجال، اللتين أقيمتا اليوم أمام الشارقة والبطائح.
ونجح شباب الأهلي في الفوز على مضيفه الشارقة بنتيجة 92-84، ليضع قدماً في النهائي، فيما حقق النصر فوزاً كبيراً على مضيفه البطائح بنتيجة 95-74، معززاً حظوظه في التأهل.
وتقام مباراتا الإياب الأحد المقبل، حيث يستضيف شباب الأهلي نظيره الشارقة، بينما يحل البطائح ضيفاً على النصر، على أن يتأهل الفائزان بمجموع المباراتين إلى النهائي 2 مايو المقبل.
ويُحسم التأهل وفق نظام الذهاب والإياب باحتساب مجموع النقاط في المباراتين، وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى وقت إضافي لتحديد المتأهل.

أخبار ذات صلة
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©