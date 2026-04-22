سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي



باريس (أ ف ب)

عاد باريس سان جيرمان إلى سكة الانتصارات وعزز صدارته بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر لنس، بفوزه على ضيفه نانت 3-0 اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحسم حامل اللقب النتيجة في الشوط الأول بهدفي خفيتشا كفاراتسخيليا (13 من ركلة جزاء) وديزيريه دويه (37)، قبل أن يضيف الجورجي الثالث مع بداية الشوط الثاني (50)، ويفوّت فرصة تحقيق ثلاثية «هاتريك» عندما ارتطمت رأسيته في العارضة (61).

ورفع سان جيرمان الذي كان تعرض لهزيمة مفاجئة أمام ليون 1-2 في المرحلة الماضية أنهت سلسلة من 6 انتصارات تواليا في جميع المسابقات لرجال المدرب الإسباني لويس إنريكي، رصيده في المركز الأول إلى 66 نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط عن لنس المنتشي ببلوغه نهائي الكأس المحلية بفوزه على مونبيلييه 4-1 في نصف النهائي.

كما يمرّ النادي الباريسي الذي خاض مباراته الثامنة في 25 يوما ويتجه للاحتفاظ بلقبه في الدوري، بفترة متألقة إذ ضمن بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.

واحتفظ الحارس الروسي ماتفي سافونوف بمكانه بين الخشبات الثلاث، بينما عاد القائد البرازيلي ماركينيوس إلى التشكيلة الأساسية في الدفاع. وبدأ الشاب الإسباني درو فرنانديس 18 عاما) في خط الوسط إلى جانب البرتغالي جواو نيفيش ووارن زاير-إيمري.

وقاد عثمان ديمبيلي الذي خاض مباراته الرقم 100 في «ليج1» وكفاراتسخيليا ودويه خط الهجوم، في وقت افتقد النادي الباريسي خدمات البرتغالي فيتينيا الذي يُعد لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب إنريكي، حيث يعاني من التهاب في كعب قدمه اليمنى.

من ناحيته، واصل نانت نتائجه الكارثية حيث لم يحصد سوى 6 نقاط في النصف الثاني من الموسم في الدوري من فوز يتيم و3 تعادلات، مقابل 9 هزائم ولا يتقدم في الترتيب سوى على متز صاحب القاع.

وخاض نادي «الكاناري» اللقاء على وقع إيقاف مدربه البوسني وحيد خليلودجيتش أربع مباريات بعد طرده خلال التعادل مع بريست (1-1) الأحد احتجاجا على قرار تحكيمي.

واحتاج نانت بشدة للنقاط الثلاث في العاصمة باريس للحفاظ على آماله بعدم الهبوط، حيث تجمد رصيده في المركز السابع عشر ما قبل الأخير برصيد 20 نقطة متأخرا بفارق 5 نقاط عن أوكسير السادس عشر.

وهي المباراة السابعة تواليا لا يعرف خلالها نانت طريق الفوز (4 هزائم مقابل 3 تعادلات)، علما أن انتصاره الاخير يعود إلى المرحلة 23 أمام لوهافر 2-0.