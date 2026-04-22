أتلتيكو مدريد يسقط في اختبار إلتشي

برشلونة (أ ف ب)
لا يزال أتلتيكو مدريد متأثراً بالمجهود الذي قدّمه لاعبوه في مواجهتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام برشلونة وخسارته المؤلمة في نهائي الكأس، وواصل ترنحه بخسارة رابعة تواليا في مختلف المسابقات.
وسقط فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المنقوص عددياً أمام مضيفه إلتشي الذي يصارع على البقاء 2-3 في المرحلة 32 من الدوري الإسباني.
ومنذ فوزه على برشلونة 2-0 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، سقط أتلتيكو أمام إشبيلية في الدوري وبرشلونة أيضا في دوري الأبطال (تأهل بفارق هدف بفضل فوزه ذهاباً)، كما خسر بركلات الترجيح نهائي مسابقة كأس إسبانيا أمام ريال سوسييداد.
وقد يكون الضمان شبه المؤكد لمقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سبباً أساسياً في تراجع نتائج الفريق في الدوري، إلى جانب الجهد البدني الكبير الذي بذله في مواجهة الفريق الكاتالوني، كما سبق أن أشار سيميوني نفسه.
وتجمد رصيد أتلتيكو عند 57 نقطة في المركز الرابع، بفارق 8 نقاط عن ريال بيتيس الخامس، في حين تخلى إلتشي عن المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط، متقدماً إلى المركز الخامس عشر موقتاً بـ35 نقطة.
وعلى الرغم من تقدمه أولاً بهدف الأرجنتيني نيكولاس جونساليس (10)، تلقى الفريق المدريدي هدف التعادل عبر النمسوي دافيد أفينغروبر (18).
وتلقى لاعب أتلتيكو الأرجنتيني تياجو ألمادا بطاقة حمراء مباشرة (30) جاء على إثرها هدف التقدم لإلتشي من ركلة جزاء سجلها البرتغالي أندريه سيلفا (33)، لكن سرعان ما أدرك جونساليس التعادل (34).
واستغل إلتشي النقص العددي في صفوف فريق العاصمة وسجل الثالث عبر سيلفا (75) الذي رفع رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم.

