شيفتشينكو يقيل ريبروف.. هكذا انتهت مهمة مدرب منتخب أوكرانيا



كييف (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم إقالة سيرجي ريبروف المدير الفني للمنتخب الوطني بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2026، ولم يعلن عن بديله.

قال أندريه شيفتشينكو نجم أوكرانيا السابق رئيس اتحاد الكرة في بلاده ضمن بيان رسمي: «يجب أن نتطلع إلى المستقبل بقرارات جديدة لوضع أسس للمنتخب الوطني في الفترة القادمة».

وتولى ريبروف تدريب منتخب أوكرانيا في عام 2023 وقاده للتأهل لبطولة أمم أوروبا، ولكن حلم التأهل لكأس العالم تبخر بالخسارة في ملحق التصفيات.

وسيبقى ريبروف نائبًا لرئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم وعضوًا في اللجنة التنفيذية.