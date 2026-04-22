الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

سقوط بطل على ملعبه

23 ابريل 2026 00:48


مدريد (د ب أ)
أفسد ريال سوسيداد فرحة جماهيره بالتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم السبت الماضي، بخسارة مفاجئة على ملعبه ووسط جماهيره أمام خيتافي بهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.
وتوج سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2 / 2.
ولكن وسط جماهيره، أضاع برايان مينديس لاعب سوسيداد ركلة جزاء في الدقيقة 14، حيث اصطدمت الكرة بالقائم، وخطف خيتافي الفوز بهدف ذاتي سجله جون جوروتشاتيجي لاعب سوسيداد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29.
بهذا الفوز يرتقي خيتافي للمركز السابع في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، وينعش آماله في التأهل للبطولات الأوروبية، حيث يتساوى حاليًا مع سيلتا فيجو سادس الترتيب.
أما سوسيداد الذي ضمن مشاركته في الدوري الأوروبي بعد تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا، تجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الثامن.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©