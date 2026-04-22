سقوط بطل على ملعبه



مدريد (د ب أ)

أفسد ريال سوسيداد فرحة جماهيره بالتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم السبت الماضي، بخسارة مفاجئة على ملعبه ووسط جماهيره أمام خيتافي بهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وتوج سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2 / 2.

ولكن وسط جماهيره، أضاع برايان مينديس لاعب سوسيداد ركلة جزاء في الدقيقة 14، حيث اصطدمت الكرة بالقائم، وخطف خيتافي الفوز بهدف ذاتي سجله جون جوروتشاتيجي لاعب سوسيداد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29.

بهذا الفوز يرتقي خيتافي للمركز السابع في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، وينعش آماله في التأهل للبطولات الأوروبية، حيث يتساوى حاليًا مع سيلتا فيجو سادس الترتيب.

أما سوسيداد الذي ضمن مشاركته في الدوري الأوروبي بعد تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا، تجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الثامن.