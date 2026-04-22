الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
سيتي يخطف صدارة الدوري الإنجليزي في ليلة هبوط بيرنلي

23 ابريل 2026 01:15


لندن (أ ف ب)
خطف مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، متقدماً على أرسنال بفارق الأهداف بعد فوزه على مضيفه بيرنلي 1-0 الذي سقط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى الـ«تشامبيونشيب» أمس الأربعاء.
ورفع سيتي رصيده إلى 70 نقطة، بفارق الأهداف عن أرسنال الذي يلعب مع نيوكاسل السبت ضمن المرحلة 34، علماً أن لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا مباراة مؤجلة من المرحلة 31 مع كريستال بالاس، يلعبها 22 مايو، قبل المرحلة الأخيرة.
في المقابل، كانت الليلة حزينة على جماهير بيرنلي الذي ودّع دوري الأضواء بعد موسم واحد من صعوده بعد حلوله ثانياً في المستوى الثاني الـ«تشامبيونشيب» في الموسم الماضي.
ولحق بيرنلي الذي تلقى خسارته الـ22، بولفرهامبتون متذيّل الترتيب وأول الهابطين حتى قبل أن يلعب هذه المرحلة، بتعادل وستهام مع كريستال بالاس الإثنين في ختام المرحلة 33.
وتسيّد لاعبو جوارديولا المباراة، وفي أول نصف ساعة فقط، سدد الضيوف خمس مرات على مرمى الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا الذي تصدى لأربع منها، لكن عجز أمام انفراد النروجي إرلينغ هالاند الذي تسلّم كرة من البلجيكي جيريمي دوكو وانطلق نحو المرمى مسددا بيسراه (5).
ورفع هالاند غلّته التهديفية في الدوري إلى 24 هدفا، متقدما بثلاثة أهداف عن البرازيلي إيجور تياجو مهاجم برنتفورد.

