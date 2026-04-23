الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

على طريقة هاميلتون.. «مكلارين» يضم السائق الطفل!

23 ابريل 2026 08:07

لندن (رويترز)
أصبح سائق الكارتينج البريطاني هاري وليامز ​أصغر من ينضم على الإطلاق إلى برنامج تطوير السائقين، التابع لفريق مكلارين ⁠بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وذلك ​عن عمر 11 عاماً.
وكانت ​أصغر ‌عضوة حالية في ⁠البرنامج ​هي إيلا هاكينن، ابنة ميكا بطل العالم لفورمولا 1 مرتين، والتي انضمت إلى البرنامج العام الماضي ‌في سن 14 عاماً.
ودفع برنامج ‌السائقين الشباب التابع لفريق مكلارين ببطلين عالميين هما لويس هاميلتون، ​السائق الأكثر نجاحاً في تاريخ فورمولا 1 بسبعة ألقاب، بما في ذلك لقبه الأول مع الفريق الذي يتخذ من ووكينج ‌مقراً له في ​عام 2008، والبطل الحالي لاندو نوريس.
وانضم هاميلتون إلى البرنامج في عام 1998 في ​سن 13 ‌عاماً.
وقال ⁠أليساندرو ‌ألوني برافي كبير ‌مسؤولي الشؤون التجارية في مكلارين: "هدفنا هو بناء مسار ⁠متسق، يتدرج وصولاً إلى برامج ​السباقات لدينا في فورمولا 1 وإندي كار وبطولة العالم للتحمل لسنوات عديدة مقبلة، وضم هاري بصفته سائق كارتينج من الشباب ​يمتلك الموهبة يثبت ذلك".

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©