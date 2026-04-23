على طريقة هاميلتون.. «مكلارين» يضم السائق الطفل!

لندن (رويترز)

أصبح سائق الكارتينج البريطاني هاري وليامز ​أصغر من ينضم على الإطلاق إلى برنامج تطوير السائقين، التابع لفريق مكلارين ⁠بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وذلك ​عن عمر 11 عاماً.

وكانت ​أصغر ‌عضوة حالية في ⁠البرنامج ​هي إيلا هاكينن، ابنة ميكا بطل العالم لفورمولا 1 مرتين، والتي انضمت إلى البرنامج العام الماضي ‌في سن 14 عاماً.

ودفع برنامج ‌السائقين الشباب التابع لفريق مكلارين ببطلين عالميين هما لويس هاميلتون، ​السائق الأكثر نجاحاً في تاريخ فورمولا 1 بسبعة ألقاب، بما في ذلك لقبه الأول مع الفريق الذي يتخذ من ووكينج ‌مقراً له في ​عام 2008، والبطل الحالي لاندو نوريس.

وانضم هاميلتون إلى البرنامج في عام 1998 في ​سن 13 ‌عاماً.

وقال ⁠أليساندرو ‌ألوني برافي كبير ‌مسؤولي الشؤون التجارية في مكلارين: "هدفنا هو بناء مسار ⁠متسق، يتدرج وصولاً إلى برامج ​السباقات لدينا في فورمولا 1 وإندي كار وبطولة العالم للتحمل لسنوات عديدة مقبلة، وضم هاري بصفته سائق كارتينج من الشباب ​يمتلك الموهبة يثبت ذلك".