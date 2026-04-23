على طريقة هاميلتون.. «مكلارين» يضم السائق الطفل!

لندن (رويترز)
أصبح سائق الكارتينج البريطاني هاري وليامز أصغر من ينضم على الإطلاق إلى برنامج تطوير السائقين، التابع لفريق مكلارين بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وذلك عن عمر 11 عاماً.
وكانت أصغر عضوة حالية في البرنامج هي إيلا هاكينن، ابنة ميكا بطل العالم لفورمولا 1 مرتين، والتي انضمت إلى البرنامج العام الماضي في سن 14 عاماً.
ودفع برنامج السائقين الشباب التابع لفريق مكلارين ببطلين عالميين هما لويس هاميلتون، السائق الأكثر نجاحاً في تاريخ فورمولا 1 بسبعة ألقاب، بما في ذلك لقبه الأول مع الفريق الذي يتخذ من ووكينج مقراً له في عام 2008، والبطل الحالي لاندو نوريس.
وانضم هاميلتون إلى البرنامج في عام 1998 في سن 13 عاماً.
وقال أليساندرو ألوني برافي كبير مسؤولي الشؤون التجارية في مكلارين: "هدفنا هو بناء مسار متسق، يتدرج وصولاً إلى برامج السباقات لدينا في فورمولا 1 وإندي كار وبطولة العالم للتحمل لسنوات عديدة مقبلة، وضم هاري بصفته سائق كارتينج من الشباب يمتلك الموهبة يثبت ذلك".